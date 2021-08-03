İstanbul içi ulaşımda kullanılan metro, metrobüs, İETT otobüslerinde geçerli olan İstanbulkart ücretlerine gelen zam araştırılıyor. İBB UKOME toplantısında toplu taşımaya %15 zam geldiği açıklandı. İşte İstanbulluların merak ettiği zamlı bilet ücretleri

İETT TAM BİLET VE İNDİRİMLİ BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yüzde 24,12'lik ve yüzde 15'lik iki teklif sunuldu. TUHİM'in yüzde 24,12'lik teklifi oy çokluğu ile reddedilirken, yüzde 15'lik teklif oy birliği ile kabul edildi.

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Mavi Kart aylık abonelik ücreti 275 lira 317 liraya yükselirken, öğrencilerin kullandığı İndirimli Kart aylık abonelik ücreti 50 liradan 57 liraya yükseldi.