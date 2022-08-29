İETT otobüsü alevlere teslim oldu!

Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Tuzla Şifa Mahallesi’nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.