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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İDSO yeni sezona 29 Eylül'de AKM'de başlayacak

        İDSO yeni sezona 29 Eylül'de AKM'de başlayacak

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2023-2024 sezon açılış konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:06
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        İDSO yeni sezona 29 Eylül'de AKM'de başlayacak
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        İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra 29 Eylül'de 20.00'de Gürer Aykal yönetiminde sahne alacak.

        Keman virtüözü Cihat Aşkın'ın da sahne alacağı konserde, Japon besteci Yasushi Akutagawa'nın yaylı orkestra için Triptyque'i eseri, besteci Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertosu ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Senfoni no 4. eseri icra edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İDSO Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Abacı, yeni bir sezona daha başlamanın mutlu heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Konserlerimizde daima bizlerle olan sanatsever dostlarımızla keyifli bir sezon geçirmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        #İDSO
        #İDSO yeni sezon
        #AKM
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
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