İDSO çocuklar için çalacak

Her yılın Nisan ayında, Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerinin bu yılki şefi Howard Griffiths olacak.

19 Nisan Cuma akşam seslendirilecek Sihirli Karpuz’da vurmalı çalgılarda Burhan Öçal, kanunda Savaş Özkök, neyde Murat Çakmaz, zheng’de Xu Fengxia sahnede olacak, konserde çocuklar uçan bir halının üstünde görkemli bir müzik yolculuğuna çıkacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Eylem Yıldız tarafından seslendirecek Sihirli Karpuz’un macerasını dinlerken müziğin hayatımızı kanatlandıran sihrini konseri izleyen tüm çocuklar kalbinde hissedecek.

Orkestrayı yönetecek olan Howard Griffiths’in kaleme aldığı, müziklerini Fabian Künzli’nin bestelediği Sihirli Karpuz’un hikayesi şöyle; Sven pazardan bir karpuz getirip mutfak masasına koymuştu. Tam onu afiyetle yemeye hazırlanıyordu ki karpuz birden konuşmaya başladı; sihirli bir yaratık hapsolmuştu içine!

Öfkeli efendisi onu bir karpuza dönüştürmüştü ve özgürlüğüne kavuşması için öfkesini yatıştırması gerekiyordu. Nasıl mı? Çok özel dört çalgı bulup ona götürerek. Sven hiç tereddüt etmeden sihirli karpuza yardım etmeye karar verdi: Çalgıları bulmak için uçan bir halının üstünde önce muhteşem şehir İstanbul’a, oradan da efsanevi İpek Yolu’na uzanacaklardı. Müziğin sihriyle sarmalanmış olağanüstü bir yolculuk onları bekliyordu!