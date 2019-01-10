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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Ordu’dan İYİ Parti veya CHP ile ortak aday gösterileceği iddiası tartışma yaratmıştı.
İYİ Parti il teşkilatının talebi, CHP’li yöneticilerin olumsuz bir yaklaşım sergilememesi de buna eklenince tartışma her iki partide yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemişti…
Nitekim konu İYİ Parti’nin dünkü Genel İdare Kurulu toplantısına da yansımış.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İdris Naim Şahin konusunun bu noktaya nasıl geldiğini anlatmış.
İl teşkilatından öneri olarak geldiğini, ısrarlı talep olmadığını belirtmiş.
Ordu’nun CHP ile yapılan ittifak kapsamındaki iller dışında olduğunu da anımsatmış.
“Bizim de İdris Naim Şahin’i aday gösterme gibi bir planımız yok” sözlerini kararlı bir dille açıklamış.
KENDİNDEN MENKUL
Hatta Şahin’in, “CHP ile İYİ Parti ortak gösterirse aday olurum” yönündeki yaklaşımı da toplantıda “kendinden menkul arayışlar” olarak değerlendirilmiş…
İYİ Parti’nin ardından CHP’nin etkin ve yetkin isimlerine de sordum…
Şahin ile İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanılan kavgaları anımsatıp eklediler:
“Şahin’in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok…”
Özetle Ordu’dan İdris Naim Şahin’in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor…
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