İDO'nun Ege Adaları seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2025 yılı Ege adaları sezonunu 29 Mart'ta başlayacak olan Samos seferleriyle açıyor.

DHA'nın haberine göre, bayram süresince Seferihisar-Samos, Kuşadası-Samos hatlarında düzenli seferler yapılacak ve böylece 2025 turizm sezonu da resmen başlamış olacak. 2024 yılında, Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları'na gerçekleştirdiği seferlerle 155 bin yolcu taşıyan İDO, 2025'te Ege Adaları hedefini 300 bin yolcuya çıkardı.

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"8 GEMİYLE HATLAR ÇALIŞACAK"

Ege Adaları'na olan ilginin her geçen yıl arttığını ve 2025 sezonuna çok daha güçlü bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “2024 yılı boyunca Ege Bölgesi'nde başlattığımız tatil turizmi seferlerine gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun etti. Yolcularımızın geri dönüşleri, yaptığımız yatırımların ve sunduğumuz hizmetlerin doğru bir yolda olduğunu gösterdi. Bu yıl, 8 gemiyle daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyoruz. Seferlerimizin sayısını artırarak hem yerli hem de yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vereceğiz" dedi.

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"EN EKONOMİK SEYEHAT TAAHHÜT EDİYORUZ"

Orhan, “İDO olarak sadece bir ulaşım şirketi olmanın ötesine geçerek, Ege Bölgesi'ne değer katacak bir turizm destinasyonu oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yılki hedefimiz, Ege Adaları'na 300 bin yolcu taşımak. Ayrıca, adalara olan talep doğrultusunda saha çalışmalarımız ve izin süreçlerimiz hızla devam ediyor. İDO olarak, yolcularımıza en hızlı, en güvenli, en konforlu ve aynı zamanda en ekonomik seyahat deneyimini sunmayı taahhüt ediyoruz. Yeni nesil deniz otobüsleriyle, yolculukları daha hızlı ve konforlu hale getirecek yatırımlarımız da devam ediyor" dedi.

2025 sezonuna Samos ile başlayan İDO'nun mayıs ayında daha geniş güzergah ağıyla sezona devam edecek. Bayram dönemi boyunca her gün yapılacak olan seferler, yaz aylarında da yoğun talep doğrultusunda artarak devam edecek. YENİ HATLAR VE GÜZERGAHLAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK: -Kuşadası-Samos Hattı: Bayram boyunca her gün yapılacak seferler, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında ise haftada dört gün olacak. Haziran ayının başından 14 Eylül'e kadar her gün düzenlenecek seferler, 28 Eylül'de sona erecek. -Seferihisar-Samos Hattı: Bayram boyunca her gün yapılacak seferler, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında ise belirli günlerde düzenlenecek. Temmuz ve ağustos aylarında her gün yapılacak seferler eylül ayında haftada dört güne düşecek. 28 Eylül'de seferler sona erecek. -Dikili-Midilli Seferleri: 16 Mayıs'ta başlayacak bu yeni sefer, haziran ayında haftada üç, temmuz ve ağustosta ise her gün yapılacak. Eylül ayında tekrar haftada üç güne düşecek ve 28 Eylül'de sona erecek. -Turgutreis-Leros Hattı: Geçtiğimiz yıl başlatılan ve büyük ilgi gören Turgutreis-Leros seferleri 30 Eylül'e kadar sürecek.

-Kuşadası-Leros Hattı: Kuşadası-Leros seferleri, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında haftada dört ve hazirandan itibaren her gün yapılacak. Seferlerin sonuncusu ise 28 Eylül'de olacak.