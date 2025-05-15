İdil Bilgen'den güzellik standartlarına eleştiri

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Hindistan’da 7-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor. Ukrayna basınına konuşan Bilgen, güzellik algısına dair derinlikli bir değerlendirmede bulundu.

Geçtiğimiz yıl 11 Eylül’de gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birinciliği elde eden İdil Bilgen, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Güzelliği üzerinden yapılan yorumlar zamanla linç kampanyasına dönüşmüştü.

"GÜZELLİK STANDARTLARI, NE YAZIK Kİ GENÇ KADINLAR ÜZERİNDE CİDDİ BİR BASKI OLUŞTURUYOR"

Ukrayna basınına konuşan Bilgen, güzellik kavramının günümüzde nasıl şekillendiğini sorguladığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Güzelliğin hem kutlandığı hem de sorgulandığı bu küresel platformda yer alan bir kadın olarak, önemli bir mesajı paylaşmanın sorumluluğunu derinden hissediyorum. Özellikle burada bizi dinleyen tüm kadınlara seslenmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz dijital çağın yönlendirdiği güzellik standartları, ne yazık ki genç kadınlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Bireyselliğin ön planda olduğu 21. yüzyılda, insanların sürekli olarak belirli bir imaja uyma çabası içinde olmasını sorgulayan Bilgen; "Öyle bir noktaya geldik ki, kendi özgün halimizle var olmanın o eşsiz zarafetini neredeyse unutmuş durumdayız. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bireysellik bu denli yüceltilirken, neden kendimizi sürekli olarak belirli bir imaja uydurma çabası içindeyiz? Bu soruyu sıkça kendime soruyorum ve bu konuda derinlemesine düşünüyorum"

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"NEDEN KENDİMİZİ SÜREKLİ OLARAK BELİRLİ BİR İMAJA UYDURMA ÇABASI İÇİNDEYİZ?"

Bilgen şöyle devam etti; "Aslında, benzersizliğin bu kadar kıymetli olduğu bir dönemde yaşarken, hepimizin aynı kalıba girmeye çalıştığı bu anlamsız yarıştan bir adım geri çekilmenin önemli olduğuna inanıyorum. Elbette sağlık nedenleriyle ya da tamamen kişisel tercihler doğrultusunda yapılan tıbbi kozmetik uygulamalar bu konunun tamamen dışında tutulmalı"

"ESTETİK AMAÇLI GÖRÜNÜM DEĞİŞİKLİKLERİNİN SORGULANMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"