İddiaların ve çetin siyasi mücadelenin şehri: Adana

1990’lı yılların başından itibaren uygulanan köy boşaltmaları yüzünden büyük bir göç hareketliliği yaşanmıştı. Bu iç göç dalgası öylesine büyüktü ki, sadece Doğu ve Güneydoğu bölgesini değil, birçok bölgeyi etkilemişti.

1995 yılında Mazlumder İnsan Hakları Derneği köy boşaltmaları incelemek için bir heyet oluşturmuştu. Bu heyet Van’dan Mersin’e kadar tüm bölgeyi dolaşmış ve değişimi incelemişti. "Sosyolojide, demografide ve şehirlerin fiziki yapısında büyük değişimler olacak" diye rapora yazılmıştı.

O heyette ben de gazeteci olarak katılmıştım. Göçten etkilenen şehirlerden biri de Adana’ydı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan köyleri boşaltılan binlerce insan Adana’ya gelmiş ve burada gecekondu bölgelerinde gettolar oluşturmuştu. O mahallelerden ikisinin adını hiç unutmadım: Dağlıoğlu ve 19 Mayıs mahalleleri.

Bunun gibi oluşan mahalleler bugün HDP’nin oy deposu. Benzer durum Mersin, Antalya, İzmir ve İstanbul’da da olmuştu.

İşte köy boşaltmalarının sonucu şehirleri böyle değiştirdi.

HER PARTİ ADANALI GİBİ İDDİALI

Seçim gözlemi yapmak için şehirde mümkün olduğunca çok siyasi partiyi dolaşıyorum ya da konuşuyorum.

Adana’da hangi partiyle görüşsem iddialı çok sözlerle karşılaştım. Zaten burası en çekişmeli seçimlerin yapıldığı şehirdir her zaman.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı alacakları vekil sayısını büyük bir özgüvenle sıralıyor.

CHP İl Başkanlığında Milletvekili adayları Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Berk Duvarı ile konuştum.

İYİ Parti yetkilileri ile sahada buluştuk. Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'de bir enerji yaratmış.

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili adayı Ömer Çelik saha ile anketlerin çok farklı olduğunu, Adana’da partilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük teveccüh olduğunu söyledi beraber yaptığımız canlı yayında.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ise klasik Adanalı özgüvenini en somut sergileyen isim oldu. Son dönemde yaptıkları anketlere dayanarak ne kadar oy alacaklarını, kaç vekil çıkaracaklarını yine kesin ifadeler kullanıp bir de benimle iddiasına girdi. Dedikleri olmazsa bana iki güzel kalem alacakmış.

Saadet Partisi İl Başkanı da adayları olmamasına rağmen çok çalıştıklarını ve sonucunu alacaklarını söylüyor.

Çarşı esnafını dolaşırken, bir mağaza sahibi desteklediği ittifakı anlatırken, o kadar emin ki, bana kartını verdi, “Adımı iş yerimi yaz, göreceksin benim dediğim çıkacak” dedi.

Anlayacağınız herkes çok iddialı burada. Adana’dan başka bir şey beklenmezdi zaten!

HAYAT PAHALILIĞI VE TERÖR BERLİRLEYİCİ ETKEN

Adana’daki yerel gazeteciler, pazar yeri esnafı, pasajlardaki iş insanlarıyla konuştuğumda birkaç hususun öne çıktığını gördüm.

Bir kere her büyükşehirde olduğu gibi burada da hayat pahalılığı en önemli sorun. Buna yönelik tepkileri sahada gezerken gördüklerini ama çözümün yine kendilerinde olduğunu söylüyor Ömer Çelik.

Deprem nedeniyle gelen göçler yüzünden artan ev kiraları ise en çok konuşulan konu. Tüm bunların bir faturası olacaktır. Bu da iktidar partilerine kesilecektir kanımca.

Fakat bunu dengeleyen etken, bu seçimin en çok tartışılan konusu terör olacak sanki. İktidar partilerinin HDP, PKK, Kandil ile CHP ve Millet İttifakı’nı ısrarla ilişkilendirmesi, vatandaşta bir karşılık bulmuş. Diğer şehirlerde de görmüştüm bunu.

Adana’da ise daha çok son haftalarda etkisini göstermeye başlamış. Burada yoğun Suriyeli göçmen olması, geçmiş dönemde yaşanan terör olayları, HDP’nin şehirdeki gücü vatandaşın iktidarın söyleminden etkilenmesine neden olmuş.

BAKAN NEBATİ'DEN ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Belki de diğer şehirlerde hiç görülmeyecek şekilde Şakirpaşa Havalimanı’nın taşınması konusu şehrin en hassas meselesi olmuş Adana'da.

Mersin’e yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı yüzünden Şakirpaşa’nın kapatılacağı söylentisi belki de AK Parti’ye yönelik en büyük eleştirilerden biri. Hazine ve Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati ile yeni açılacak Çukurova Havalimanı'nda buluştuğumuzda bu konuyu sordum: “Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağı iddiasını muhalefet körüklüyor. Biz körfezdeki ticari hareketliliği uluslararası sahaya taşımak için burada büyük bir hava limanı inşa ettik. Bunun hem Adana'ya, hem Mersin'e hem de etraftaki diğer şehirlere büyük katkısı olacak. Şakirpaşa Havalimanı mevcut haliyle devam edecek”

Bu açıklama tartışmayı keser mi bilemedim.

Partilerin çıkartacakları milletvekili sayısında büyük iddialar havalarda uçuşsa da, Cumhurbaşkanlığında matematiksel durum pek tartışmaya mahal vermiyor. Muhalefet bloğunun 2018’de aldığı oyların toplamı yaklaşık % 55. Erdoğan ise % 44 almıştı.

Bu kadar iddialı Adanalının arasında tahmin yapmak güç olacak.

Ayrıca seçim yasakları başladığından tahminleri yayınlamak da hukuken mümkün değil bugünden itibaren.