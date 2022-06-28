BAKANLIK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır. 5 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon unvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.İlan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon unvanları için pozisyon unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları “Red” edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır.