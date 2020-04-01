01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin başlattığı yardım kampanyalarına, Yardım Toplama Kanunu işaret edilerek, yetkili makamlardan izin alınma şartı bulunduğu belirtildi.
DHA'nın haberine göre; kanun hükümlerine uygun hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda yardım toplamak için yardım toplanacak yer bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınması gerekmektedir. Bununla beraber Kanun'da izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca anılan Kanun'un 6'ncı maddesinde Cumhurbaşkanı kararı ile kurumlar, dernek ve vakıfların valiliklerden izin almaksızın yardım toplayabileceği de hüküm altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Son günlerde yerel yönetimler başta olmak üzere bazı kurum, vakıf ve derneklerin izin almadan yardım toplama faaliyetine geçtiği belirtilen açıklamada, belediyelerin Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndaki görevleri çerçevesinde; şartlı veya şartsız bağış yapmak isteyen vatandaşların her işlem için ayrı ayrı olmak üzere başvurusundan sonra belediyenin görevleri ile sınırlı olmak üzere bağış alabileceği aktarıldı. Yerel yönetimlerin, Belediye Kanunu kapsamında, yetkili organların onayı çerçevesinde bağış alabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şartlı bağışlar için her bir vatandaşın bireysel müracaatından sonra belediye meclisinin kararı bağış kabul edebilmektedir. Yine her bir vatandaşın bireysel başvurusundan sonra Belediye Kanunu gereğince belediye başkanının onayından sonra şartsız bağışlar alabilmektedirler. Görüleceği üzere Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde bağıştır ve her bir vatandaşın başvurusu üzerine yetkili organın vereceği kararlar çerçevesinde işlem yapılabilecektir. Yardım Toplama Kanunu'nun yardım toplaması hususları ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, bir hesap açılarak veya makbuz karşılığında, başkaca bir idari işlem olmaksızın ilan edilen bir kampanya ile vatandaşlardan para, yardım toplanabilmesi ancak Yardım Toplama Kanunu hükümlerinin usul ve esasları çerçevesinde olmaktadır."
Açıklamada, Yardım Toplama Kanunu gereğince yardım toplanmasının da doğrudan Cumhurbaşkanlığınca belli bir kuruma, kişiye, vakıf ve derneğe görev verilmesi veya yetkilendirme yapılması, yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması şeklinde olacağı kaydedildi.
"BAKANLIĞIMIZCA GEREKLİ İŞLEM YAPILACAKTIR"
Yasal düzenlemelere uyulmadan yapılacak yardım toplama faaliyetlerinin, Yardım Toplama Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil edeceği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda Bakanlığımız yapılacak tespitlerde, Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet yürütenler hakkında ilgili Kanun'un 6'ncı maddesinin 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemleri her aykırılıkta yaptığı gibi yapacaktır, yapmaktadır. Bakanlığımızca korunmaya çalışılan hususun Yardım Toplama Kanunu hükümleri yani Kanun koyucunun TBMM'nin iradesi ve kamu düzenin tesisidir" ifadelerine yer verildi.
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