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İçişleri Bakanlığı'nda, yeni bakan yardımcıları göreve başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni bakan yardımcılarını tebrik etti.

Giriş: 22.06.2023 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'nda, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu’nu tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu’nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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