26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre, mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek
PAZARLARIN FAALİYETLERİ GEÇİCİ BİR SÜRE DURDURULACAK
Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17;00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.
TEMEL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİNE ERİŞİM SAĞLANABİLECEK
Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.
EN AZ ÜÇ METRE SOSYAL MESAFE KORUNACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK
Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek
AMBALAJSIZ SATILAN SEBZE VE MEYVELER POŞETLENEREK SATILACAK
Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak.
PAZAR SATIŞ YERLERİ EN GEÇ SAAT 19.00'A KADAR FAALİYET GÖSTERECEK
Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır. Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak. Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır. Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi istedi.
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