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Sosyal medya hesabı Twitter'dan vatandaşlara ricada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir ricam var Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın,,,