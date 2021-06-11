İçişleri Bakan Soylu, Twitter'den yaptığı paylaşımda "Bayrak size çok yakışıyor... Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf’te dokunan Türk Bayrağımızı... Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" ifadelerini kullandı.



