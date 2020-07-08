İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.