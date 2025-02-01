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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika açıklaması: 61 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        'Hücre-7' operasyonunda 61 kişi tutuklandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi. Elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı, 61'i tutuklandı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 08:41 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:35
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        'Hücre-7' operasyonu! 61 kişi tutuklandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu "Hakkınızda icra davası var." diyerek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana'da "Hücre-7" operasyonları düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre operasyonlarda örgüt elebaşı C.A'nın da aralarında bulunduğu 88 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.

        Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 61'i tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Telefonla aradıkları kişilere kendilerini "uzlaştırmacı avukat" ve "icra memuru" olarak tanıtıp "Hakkınızda icra davası var." diyerek "uzlaştırma ücreti" adı altında para talep eden zanlılar hakkında "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak"tan soruşturma başlatıldı.

        Bakan Yerlikaya, koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislere tebriklerini iletti.

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