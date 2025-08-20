Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika açıklama: 21 ilde 1 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu | Son dakika haberleri

        21 ilde 1 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonlarında hesaplarında 1 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakalandığını; 8 şüphelinin tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 08:40 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:56
        1 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, jandarma ekiplerince, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas'ta "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        8 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Bu 21 ildeki operasyonlarda yakalanan, hesaplarında 1 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 43 şüpheliden 8'inin tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, 29'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

        Yerlikaya, zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti.

        Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

