Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Devletimizin nefesini enselerinde hissecekler

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Devletimizin nefesini enselerinde hissecekler

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzurumuza kasteden her kim varsa, şafak vaktinde de gün batımında da devletimizin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler inşallah." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Devletimizin nefesini enselerinde hissecekler"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde, İstanbul'a atamaları yapılan ve göreve başlayan polislere vazifelerinde başarı diledi. Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen, suç ve suçlularla mücadelede polisin elini çok daha güçlü kılacak araçların kente ve İstanbullulara hayırlı olmasını temenni etti.

        "GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

        İstanbul'un, Fatih'in emaneti, medeniyetin baş tacı, kıtaların buluştuğu eşsiz şehir, tarihin serveti ve aziz milletin göz bebeği olduğunu belirten Yerlikaya, "131 ülkeden büyük, dünyanın en büyük 15'inci metropolü olan bu aziz şehir huzurlu olursa, Türkiye'nin tüm şehirleri huzurlu olur. İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, İstanbul'un yedi tepesinde, en işlek caddesinden en ücra köşelerine değin sokak sokak, mahalle mahalle huzur ve güvenliğin tesisi için gece-gündüz demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından birinin "huzur" olduğuna işaret ederek, halkın huzur içinde yaşadığı bir ülke olma özelliğini sürekli güçlendirdiklerini söyledi.

        Emniyet mensuplarının gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevlerini daha etkin ve daha verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmaları ve teknolojik altyapılarla desteklenmelerinin büyük önem taşıdığını aktaran Yerlikaya, "Konvansiyonel güvenlik sistemlerimizi yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da geliştirirken, emniyet teşkilatımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. İşte bugün göreve başlayan yeni polislerimiz, İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 1173 araç ve 400 motosiklet, bunun somut, en güzel örneğidir. İnşallah 2 ay içinde 200 yeni motosikletimiz daha İstanbul'umuzda hizmete alınacak." diye konuştu.

        "TÜRK POLİSİ, HER DAİM MİLLETİMİZİN YANINDA"

        Yerlikaya, teslimi yapılan 1573 yeni araçla birlikte İstanbul’da suç ve suçlularla mücadelede kullanılan araç sayısının 7 bin 121'den 8 bin 894'e yükseldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Böylece trafik ekip sayımız 4 kat artarak 395'ten 1296'ya, önleyici ekip sayımız yani 'Yunuslar' 967'den 1960'a, İstanbul genelindeki toplam ekip sayımız ise 2 bin 583'ten 4 bin 477'ye yükselecek. Artık trafik ekiplerimiz, Yunuslarımız, polislerimiz daha görünür olacak. Bu ekiplerimiz, Beyoğlu'ndan Avcılar'a, Fatih'ten Kadıköy'e, Maltepe'den Sultanbeyli'ye kadar bu şehrin her mahallesinde, her sokağında görev yapacak. Emniyet teşkilatımızın kurulduğu günden bugüne geçen 179 yılda nice sert kışlar yaşandı bu topraklarda. Nice karanlık güç odakları milletimizin huzurunu bozmak için pusuda beklediler. Ancak mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz çalışan kahraman emniyet güçlerimiz, ne dün ne de bugün o karanlık odaklara asla geçit vermedi ve inşallah ilelebet de vermeyecekler. Çünkü Türk polisi, her daim milletimizin yanında, milletimizin hizmetinde ve milletimizin emrindedir."

        Göreve yeni başlayan 6 bin 992 polisle birlikte İstanbul'da görev yapan emniyet personeli sayısının 56 bin 607'ye yükseldiğini dile getiren Yerlikaya, göreve başlayan polislere, "Sizler devletimizin ve milletimizin polisisiniz. Sizin polisiniz ise vicdanlarınız olacak. Bunu asla ama asla unutmayın." diye seslendi.

        Yerlikaya, suç ve suçlularla amansız bir şekilde mücadele etmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Huzurumuza kasteden her kim varsa, şafak vaktinde de gün batımında da devletimizin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler inşallah." dedi.

        Araçların temininde desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarına ve kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, görevleri başında şehit düşen emniyet güçlerini rahmet ve saygıyla andı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Habertürk Anasayfa