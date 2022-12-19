Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İçinde 288 kişinin bulunduğu Hawaii'ye giden uçak türbülansa girdi: Yolcuların 36'sı yaralandı

ABD'nin Arizona eyaletinden Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya giden, içinde 288 kişinin bulunduğu uçak, türbülansa girdi. 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Giriş: 19.12.2022 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
İçinde 288 kişinin bulunduğu Hawaii'ye giden uçak türbülansa girdi: Yolcuların 36'sı yaralandı
288 kişinin bulunduğu uçak türbülansa girdi: Yaralılar var
0:00 / 0:00
AA

ABD'nin Arizona eyaletinden Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya giderken türbülansa giren Hawaiian Air uçağındaki 36 yolcunun yaralandığı bildirildi.

ABD'deki yerel ve ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Honololu'daki havalimanına yaklaşık 30 dakika mesafede nadir rastlanan bir türbülansa kapılan uçaktaki 278 yolcu ve 10 mürettebattan 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hawaiian Air, Twitter paylaşımında, Airbus A330 tipi yolcu uçağında yaşanan olayı doğrularken, yaralı sayısı hakkında rakam belirtmedi.

Hava yolu firması, "yaralılara havalimanında ilk müdahalenin yapıldığını ve bazılarının daha fazla bakım için hızla yerel hastanelere nakledildiğini" kaydetti.

Honolulu'daki yerel hastanedeki sağlık görevlileri, aralarında 14 aylık bir bebeğin de olduğu 36 yaralıdan bazıları için başından ciddi darbe alma, kesikler, morluklar, mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi teşhislerde bulundu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en büyük aktif yanardağı 38 yıl sonra neden patladı?
Dünyanın en büyük aktif yanardağı 38 yıl sonra neden patladı?
TOKİ Bayburt kura çekimi ve isim listesi!
TOKİ Bayburt kura çekimi ve isim listesi!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Tayland Donanmasına ait bir gemi battı!
Tayland Donanmasına ait bir gemi battı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.