BAHTİYAR TATLILI (FARUK AKGÖREN)
Hacı Hünkar’ın kız kardeşi Büklüm’ün kocası, ailenin işe yaramaz, serseri, alkolik damadıdır. Büklüm’le yıllardır hep küsmeli barışmalı, renkli bir ilişkileri vardır.
Faruk Akgören Kimdir, Kaç Yaşında?
Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 24 Temmuz 1962, Antalya doğumlu. Denizlili’dir.Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Tiyatro Bölümü mezunu.
Faruk Akgören, sektördeki çalışmalarına 1982 yılında Tiyatro, seslendirme ve dublaj sanatçısı olarak başladı. Binlerce yerli ve yabancı yapım için seslendirme ve dublaj çalışması yaptı. Önceleri çok az, ilerleyen yıllarda artan sayıda olmak üzere, oyuncu olarak da görev almaya başladı ve çok sayıda filmde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Barut Fıçısı / Oyuncu - 2017
Bezirgan / Senad - 2013
Dalga / Oyuncu - 2011
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Şeref Sözü (Faruk’un Babası, TV Dizisi 2020)
Arka Sokaklar (Nasuh, TV Dizisi 2019)
Suda Balık Suda Balık (Bekir, Sinema Filmi 2016)
Sevda Kuşun Kanadında (Solaklı, TV Dizisi 2016)
Emanet (Sadettin, Sinema Filmi 2016)
Acı Aşk (TV Dizisi 2016)
Suda Balık (Bekir, Sinema Filmi 2016)
Emanet (Mahmut Demir, TV Dizisi 2014)
Aşk Oyunu (Muhsin, Sinema Filmi2014)
Kayıp Şehir (TV Dizisi 2012)
Kuzey Güney (TV Dizisi Cemre'nin Babası, 2011)
Aşağı Yukarı Yemişliler (TV Dizisi 2011)
Ömre Bedel (TV Dizisi Türker, 2009-2010)
Sakarya Fırat (TV Dizisi Muzaffer, 2010)
Kahramanlar (Kemal, TV Dizisi 2009)
Rahat (Kahveci, Kısa Film 2007)
Pars Narkoterör (TV Dizisi Örgüt İstanbul Başkanı, 2007-2008)
Kuzey Rüzgarı (Cankesen, TV Dizisi 2007)
Komiser Nevzat (TV Dizisi 2007)
Kilit (Komiser, Sinema Filmi 2007)
Arka Sıradakiler (TV Dizisi Orhan, 2007-2009)
Umut Adası (Bekir, Sinema Filmi 2006)
Arka Sokaklar (TV Dizisi Ali'nin Babası Nasuh Bey, 2018)
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (Sinema Filmi 2005)
Acı Hayat (TV Dizisi Rol Adı Ekle, 2005)
Büyük Buluşma (TV Dizisi İsmail, 2004)
Sihirli Annem (TV Dizisi 2003)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Adnan, TV Dizisi 2002)
Tatlı Hayat (Zühtü, TV Dizisi 2001)
Hiçbiryerde (Emniyet Görevlisi, Sinema Filmi 2001)
Üvey Baba (Rol Adı Ekle, TV Dizisi 2000)
Deli Yürek (Hapishane Müdürü, TV Dizisi 1999)
İkinci Bahar (TV Dizisi 1998)
Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi 1993)
Pinokyo (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi 1940)
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