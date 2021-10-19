Adam ve Havva her şeye sıfırdan başlıyor

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
İçimizden Biri'nin bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Adam ve Havva resmi nikahı kıyar kıymaz soluğu Aladağlar çiftliğinde alır. Kendini ailesi tarafından ihanete uğramış hisseden Hünkar bütün kızlarını ve damatlarını evden kovar. Bundan böyle herkes kendi başının çaresine bakacaktır. Aladağlar konağından kovulan Adam ve Havva çareyi Willsonlarda arar.
İkilinin resmi nikah kıydığını öğrenen Eva onları kovmakla da kalmayıp Adam’ın arabasına ve kartlarına el koyar. Yeni evli çift, yersiz yurtsuz ve beş parasız kalmışlardır. Cennetten kovulan Adam ve Havva çareyi kendi cennetlerini yaratmakta bulurlar. Böylece ailelerine de bir ders vermiş olacaklardır. Onları yokluklarıyla ıslah etmeye kararlıdırlar. Kendilerine sakin bir koyda ufak bir balıkçı barınağı bulurlar. Maaşlarını alacakları güne kadar burada yaşamaya karar verirler. Marmaris’in bu cennet koyunda tek başına olduklarını düşünseler de aslında yalnız değildirler. Yiyeceklerinin ve sularının çalındığını gördüklerinde kendilerini izleyen bir çift gözü fark ederler. Adam, bu yabancıyı yakalamaya çalıştığı sırada bir boğuşma yaşanır. Karşısındaki bir kadındır ve çetin ceviz çıkmıştır. Bıçağı çekip Adam’ın boğazına dayadığında Adam’ın korkusu gözlerinden okunmaktadır.
''İçimizden Biri'', final bölümüyle bu akşam saat 22.30'da Show TV'de!
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