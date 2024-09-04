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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'İçimdeki Şehir' Borusan Contemporary'de

        'İçimdeki Şehir' Borusan Contemporary'de

        Borusan Contemporary, Amerikalı multidisipliner sanatçı Doug Aitken'i ağırlıyor. Aitken'in, sanat yönetmeni Jérôme Sans küratörlüğünde gerçekleştireceği monografisi 'İçimdeki Şehir', 14 Eylül 2024 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Perili Köşk'te ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:53
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        'İçimdeki Şehir' Borusan Contemporary'de
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        Borusan Contemporary, kültür sanat sezonunda sanatseverleri, güncel sanatın önemli imzalarından Doug Aitken ile buluşturuyor. Bireysellik ve özgürlük kavramlarının bugününü araştıran, sanat üretiminin olanaklarını zorlayan ve izleyicisini bilincin sınırlarına doğru kışkırtan multimedya sanatçısı Doug Aitken’in Borusan Contemporary’de gerçekleşen Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “İçimdeki Şehir”, insanın bireysel tarihi ve günümüz insanlık durumuna bir bakış sunuyor.

        Doug Aitken
        Doug Aitken

        90’lı yıllardan bu yana çağdaş sanatın farklı pratikleri ve diskurlarının sınırlarını zorlayan Amerikalı multidisipliner sanatçı Aitken, modern yaşamın ve hiperbağlantılılığın karmaşıklıklarını ve çelişkilerini, neoliberal küreselleşmiş toplumdaki özgürlüğün anlamını ve bunun bireylerin izolasyonu üzerindeki olası etkilerini ele alıyor. Bu kavramsal yolculuğun bir özeti niteliğindeki monografik sergisi İçimdeki Şehir, sanatçının 2007’den 2024’e kadar uzanan üretimlerinden bir seçki sunuyor. Sanatçının, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle ürettiği son heykelini de içeren ve 14 Eylül 2024 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek sergi, çok yönlü bir sanat yönetmeni olan Jérôme Sans küratörlüğünde düzenleniyor. Aitken’in geniş yelpazedeki sanatsal pratiğini, farklı disiplinlerle bir araya getirdiği sergi, ziyaretçileri pasif bir gözlemciden öteye geçerek, kentlerin dokusu ve ritmiyle olduğu gibi içinde bulundukları mekânla da etkileşime girmeye davet ediyor.

        Özellikle şehirleri merkeze alan çalışmalar, günümüzün aşırı bağlantılı dünyasının durumunu ve paradoksal izolasyonunu araştırıyor. Hareket ile hareketsizlik, aşırı hız ile yavaşlık, bağlantı ile yalnızlık arasında yer alan bu çalışmalar, kentsel, fiziksel, dijital ve duygusal ortamlarında insan hareketliliğini sorguluyor. Yalnızlıktan, genişleyen mega şehirlerin muazzam kütlesi ve sınırsız dijital okyanus içindeki silinmeden bahseden sergi, insanlığın yönünü sorgulayarak günümüz iletişim, bağlantı kurma, algılama ve varoluş biçimlerine yanıt veriyor. Doug Aitken, günümüzün eşsiz hızlı temposuyla yaşarken, hızlı teknolojik ilerleme ve değişen kentsel manzaralar içinde yön bulabilmenin zorluklarına dikkat çekiyor.

        Bir kedinin meraklı adımları ile Ebedi Prelüt

        İçimdeki Şehir ile eş zamanlı olarak Perili Köşk’ün büyüleyici atmosferinde yer alacak Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan Ebedi Prelüt sergisi ise ziyaretçileri bu özel mekânın girişinden terasına, bir kedinin meraklı adımlarıyla keşfe çıkmaya davet ediyor. Serginin her adımında neon heykeller, video yerleştirmeleri, müdahale edilmiş fotoğraflar ve kavramsal çalışmalar ile sunulan görsel deneyim, izleyicilere sanatın farklı boyutlarını derinlemesine inceleme fırsatı veriyor. Uluslararası çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin eserlerini bir araya getiren sergi, önemli bir bölümü ilk kez gösterilecek olan, farklı dijital tekniklerle üretilmiş çalışmalardan oluşuyor

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        #Borusan Contemporary
        #Jérôme Sans
        #İçimdeki Şehir
        #perili köşk
        #Ebedi Prelüt
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