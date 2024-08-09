İçi pişmeyen keklere, bir türlü incelmeyen kremalara son! Daha lezzetli tatlı yapabilmek için püf noktaları

UNU TARİFE KATARKEN...

Tarifte ne kadar un yazarsa yazsın, unu karışımın içine eklerken kaşıklarla ve sürekli kıvamı kontrol ederek katın. Bazen yumurtanızın büyüklüğü, sütü kattığınız bardağın kesimi ya da bunun gibi şeyler hamurun kıvamını etkileyebilir. Fazla un koymanın dönüşü yok, kaşıkla ve yavaş yavaş...