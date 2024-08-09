İçi pişmeyen keklere, bir türlü incelmeyen kremalara son! Daha lezzetli tatlı yapabilmek için püf noktaları
Kokusuyla, tadıyla, görüntüsüyle hemen pek çok insanın zaaf noktalarından biri de tatlılar... Toplum olarak tatlı yemeyi sevdiğimiz kadar tatlı yapmayı da çok seviyoruz ancak bu konuda hepimiz pek başarılı değiliz. Tatlı tutkunları için tatlıyı daha lezzetli hale getirebilecek püf noktalarını derledik...
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Hafta sonu kahvaltılarına pankek, doğum günü partilerine dev pastalar, arkadaş buluşmalarına nefis muhallebiler, bayram ziyaretlerine baklava... Tatlıya olan düşkünlüğümüz say say bitmez. Tatlıyı seviyoruz, iyi bir tatlının peşinden kilometrelerce yol gidebiliyoruz ama iyi tatlı yapabiliyor muyuz?
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Hamur işi pişirenler bilir, bütün hamur işleri içinde tatlının kıvamını ve tadını tutturmak bu alanın en zor işlerinden biridir. Tabii eğer gerekli püf noktaları bilmiyorsanız... Gelin, yaptığınız tatlıların lezzetini birkaç adım öteye taşımanıza yardım edecek olan püf noktalarına beraber bakalım!
- 3
KEKTE HAVA BALONCULUKLARI OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN...
Kek yaparken güzelce kabarmış bir kek yapmış olmayı istiyorsanız harcınızı kek kalıbına aldıktan sonra kalıbı birkaç kere tezgaha vurun. Bu işlem harcınızı kalıba dökerken altta kalan hava baloncuklarının üste çıkmasını sağlar.
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- 4
KEK PİŞİRİRKEN KÜRDAN DENEYİNİ AKSATMAYIN
Kek pişirirken dışarısını hızla kızarmasından içinin ise çiğ kalmasından korkarız. Dışı kızaran kekin içinin pişip pişmediğini anlamak için fırındaki keke bir kürdan batırmayı deneyin. İçi henüz pişmemişse kürdan harç ile ıslanacaktır.
- 5
SERTLEŞMEYEN KURABİYELER İÇİN...
Kurabiyelerimizin çıtır çıtır olmasını isteriz ama ısırlamayacak taş gibi kurabiyelere dönüşmesini de hiç istemeyiz. Kurabiyelerinizin kenarları sertleştiği anda fırından çıkarırsanız bütün olarak sertleşmesini engellersiniz.
- 6
ÇİKOLATA PARÇALARININ DİBE ÇÖKMEMESİ İÇİN...
Kekinizi ya da kurabiyelerinizin içine kattığınız para çikolataların dibe çökmesini istemiyor musunuz? O zaman onları harcın içine direkt koymak yerine önce unla karıştırın ve unla beraber koyun. Unla kaplanan çikolata parçaları malzemelerin içinde eşit dağılır...
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- 7
UNU TARİFE KATARKEN...
Tarifte ne kadar un yazarsa yazsın, unu karışımın içine eklerken kaşıklarla ve sürekli kıvamı kontrol ederek katın. Bazen yumurtanızın büyüklüğü, sütü kattığınız bardağın kesimi ya da bunun gibi şeyler hamurun kıvamını etkileyebilir. Fazla un koymanın dönüşü yok, kaşıkla ve yavaş yavaş...
- 8
KEKLERİN DAĞILMAMASI İÇİN...
Keki kalıptan çıkarmak kek yapmanın en zor adımıdır diyebiliriz. Kalıptan çıkan keki dağıtmamak için kek kalıbının iyice soğumasını beklemeli, sonra kalıptan çıkarmaya çalışmalısınız.
- 9
KREMALARIN ERİMEMESİ İÇİN...
Pasta yaparken bazen acele etmek geri dönüşü olmayan sonuçlar yaşanmasına neden olabilir. Kekiniz tam anlamıyla soğumadan sürdüğünüz krema kek tarafından emilecek ya da çok çabuk eriyecektir. Görkemli bir krema görüntüsü için kekiniz tamamen soğuk olmalı. Ayrıca kremanızı biraz dolapta bekletip sürmeyi de deneyebilirsiniz.
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- 10
ERİTİLMİŞ ÇİKOLATA VE DONMA PROBLEMİ
Tatlınızı eritilmiş çikolatayla kaplamak istiyorsunuz ama eriyen çikolata çok yoğun bir kıvamda mı? Biraz hindistan cevizi yağı ile çikolatanın tadını bozmadan incelmesini sağlayabilir, keke sürülmesini kolaylaştırabilirsiniz.