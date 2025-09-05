Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Müzik İçi içine sığmayanların şarkısı Burak Aygün’den

        İçi içine sığmayanların şarkısı Burak Aygün’den

        Yeni nesil müzik yeteneği Burak Aygün, ilk single'ı 'İçim İçime Sığmıyor' ile dans-pop severlere enerjik bir merhaba diyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 08:25 Güncelleme: 05.09.2025 - 08:25
        İçi içine sığmayanların şarkısı
        Müzik dünyasının yeni seslerinden Burak Aygün, profesyonel kariyerine enerjik ve güçlü bir başlangıç yapıyor. Müzik yolculuğuna baterist olarak adım atan, sonrasında vokal olarak festivaller ve çeşitli şehirlerde verdiği konserlerde sahne tozunu yutan sanatçı, ilk çıkış şarkısı 'İçim İçime Sığmıyor' ile müzikseverlere merhaba diyor.

        Burak Aygün'ün ilk single çalışması 'İçim İçime Sığmıyor', içinizdeki dans etme isteğini harekete geçiren modern dans-pop sound'u ve yüksek temposuyla dinleyeni daha ilk saniyeden etkisi altına alacak.

        Yaza enerjik bir final yaptırmayı hedefleyen şarkı, alternatif pop tarzıyla kısa sürede müzik listelerinde yükselmeye aday.

        Hem sözleri hem de güçlü altyapısıyla 'İçim İçime Sığmıyor'un söz ve müziği Alper Yılmaz imzası taşıyor. Düzenlemesi Kutal Gürkan'a ait çalışmanın mix'i Timuçin Aksuer, mastering'i Buğra Kunt'a ait. Şarkının en az kendisi kadar dinamik görsel dünyasıyla dikkat çeken klibi, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Burak Aygün'ün sahne enerjisini izleyiciye aktarıyor.

        Burak Aygün, 'İçim İçime Sığmıyor' Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 5 Eylül Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

        #Burak Aygün
        #İçim İçime Sığmıyor

