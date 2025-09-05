İçi içine sığmayanların şarkısı Burak Aygün’den

Müzik dünyasının yeni seslerinden Burak Aygün, profesyonel kariyerine enerjik ve güçlü bir başlangıç yapıyor. Müzik yolculuğuna baterist olarak adım atan, sonrasında vokal olarak festivaller ve çeşitli şehirlerde verdiği konserlerde sahne tozunu yutan sanatçı, ilk çıkış şarkısı 'İçim İçime Sığmıyor' ile müzikseverlere merhaba diyor.

Burak Aygün'ün ilk single çalışması 'İçim İçime Sığmıyor', içinizdeki dans etme isteğini harekete geçiren modern dans-pop sound'u ve yüksek temposuyla dinleyeni daha ilk saniyeden etkisi altına alacak.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Yaza enerjik bir final yaptırmayı hedefleyen şarkı, alternatif pop tarzıyla kısa sürede müzik listelerinde yükselmeye aday.

Hem sözleri hem de güçlü altyapısıyla 'İçim İçime Sığmıyor'un söz ve müziği Alper Yılmaz imzası taşıyor. Düzenlemesi Kutal Gürkan'a ait çalışmanın mix'i Timuçin Aksuer, mastering'i Buğra Kunt'a ait. Şarkının en az kendisi kadar dinamik görsel dünyasıyla dikkat çeken klibi, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Burak Aygün'ün sahne enerjisini izleyiciye aktarıyor.

Burak Aygün, 'İçim İçime Sığmıyor' Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 5 Eylül Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!