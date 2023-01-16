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Icardi, Galatasaray'a transfer için fedakarlık yapacak! - Galatasaray GS Haberleri

Icardi, Galatasaray'a transfer için fedakarlık yapacak!

Galatasaray'daki performansıyla taraftarının gönlünde taht kuran Mauro Icardi için İtalya'dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Giriş: 16.01.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hem derbilerde attığı goller hem de sezon başından bu yana sergilediği futbolla taraftarın gönlüne taht kuran Mauro Icardi için flaş bir iddia geldi.

  • İtalyan basınında çıkan haberlere göre göre Galatasaray'ın Icardi için PSG'ye 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.

  • Fransa şampiyonu PSG'den sezon başında Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi'yi, kulübünün satmak istediği bildirildi.

  • Çıkan haberde şu ifadelere yer verildi:

    "PSG, Icardi'yi satmak istiyor. PSG, Icardi'yi bu kez bonservisiyle göndermek amacında"

     

  • "Icardi'nin kaderinin belli oldu ve Galatasaray, Arjantinli futbolcu için 15 milyon Euro ödemeye hazır."

     

  • "Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar. 2020'de 50 milyon Euro'ya gelen oyuncu, PSG'nin planlarında yok"

     

  • "Kulüpteki iki sezonunda hayal kırıklığı yarattı ve Paris ekibinin onu göndermek istemesinin nedeni bu" 

  • Haberin devamında ise, "PSG'de gözden çıkarılan Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşıladı"

     

  • "Arjantinli oyuncu, Süper Lig liderinde 8 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

     

  • Icardi, "Türk kulübüyle ilişkisinin iyi oludğunu artık gizlemiyor ve Paris'teki büyük maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi. 

     

  • Haberde ayrıca Icardi'nin, "Galatasaray'da çok mutluyum ve kalmak istiyorum. Gerekli fedakarlığı yapmaya hazırım” dediği yer aldı.

  • Arjantinli yıldız geçen günlerde kulüp televizyonuna konuşmuş ve İstanbul'da kendini evinde hissettiğini dile getirmişti. Icardi'nin o açıklamaları ise şöyle:

    "Biz bir takımız. Hocamızın seçimler yapması gerekiyor. Sahada sadece 11 kişi oynayabiliyor. Genç kardeşimiz Barış, son zamanlarda çok iyi performans sergiledi. Gomis zaten çok iyi. Haris de öyle. Hepimizin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Hocamızı, kararı verirken zorlamamız gerekiyor ki kendi aramızda da sağlıklı bir rekabet olsun. Günün sonunda bizim tek bir amacımız var; şampiyon olmak, kupa kaldırmak. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Hep birlikte aynı amaç için çalışmaya devam edersek, sezon sonunda şampiyon da biz oluruz, kupaları kaldıran da."

  • "Arjantin'deki gibi burada da taraftarlar takımlarını tutkulu bir şekilde destekliyor. Bu da kendimi evimde hissetmemi sağlayan şeylerden biri. Burası Arjantin'e çok benziyor. Taraftarın bu tutkusu bizi desteklerken, karşı tarafa da yoğun bir baskı yaratıyor. Bunu her zaman büyük bir güç olarak hissediyoruz O güç bizim için iyiyken, rakiplerimiz için zorlayıcı bir şey olabiliyor." 

  • "Birçok büyük kulüpte, birçok güzel statta oynama şansı buldum. Burada da inanılmaz atmosferlerden biri var. Aynı zamanda ben Paris Saint-Germain'de forma giyerken, Şampiyonlar Ligi maçında buraya gelip oynamıştım. O zaman da aynı izlenimleri yaşamıştım. Şimdi de bu takımın bir oyuncusu olarak aynını hissediyorum." 

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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