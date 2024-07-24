2. KAKTÜSLERİ FAZLA SULAMAKTAN KAÇININ

Kaktüsünüz susadığında, arada uzun molalar vererek iyice sulayın. Sulamadan sonra tabaktaki fazla suyu boşaltın, bu çürümeye yol açabilir. Thon, "Çoğu insanın kaktüslerde başarısız olmasının nedeni aşırı su verme eğilimidir, bu da kök çürümesine ve gövdelerde paslı renkli, mantarlı alanlar olarak görünen kabuklanmaya yol açabilir" diyor.

"Benim tavsiyem az sulamaktan yana olmaktır; çoğu zaman onları susuzluk aşamasından hiçbir sorun olmadan geri getirebilirsiniz."