İç Anadolu'da cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği sürüyor - KAYSERİ

AA

Kentin işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti, işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürürken, izin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanıyor.