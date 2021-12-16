Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Futbol Federasyonu'nu hedef alan söylemlerini sürdürüyor. Bir süre önce yine benzer ifadeler kullanan Başkan Elmas, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmüştü.

Burak Elmas'ı isyan noktasına getiren son Sivasspor karşılaşmasındaki hakemlerin tutumu oldu.

Biraz geriye gittiğimizde, Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu'nun ortak bir çalışmasını görüyoruz. Yeni Merkez Hakem Komitesi'nin belirlenmesinden sonra, sistemin değişimi konusunda fikir birliğine varılmıştı. Hatta kulüplerden konuyla ilgili görüşleri de istendi.

Amaç; hakem hatalarını en aza indirmek, adaletli bir yönetimin tüm kulüpleri kapsamasıydı. Konuyla ilgili çalışma sürüyor. İkinci yarı bazı gelişmelerin olması bekleniyor. En azından VAR konusunda bir adımın atılacağı öngörülüyor.

Umut edilen VAR hakemleri ile sahaya çıkan hakemlerin ayrılması.

Federasyonun kulüplere uzattığı barış çubuğu yanıyor yanmasına. Ancak tartışmalar da aynı hızla alevlenmiş durumda.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı konuşmada önemli noktaların altını çizdi. Öncelikle artık federasyonunun işlevini yitirdiğini vurguladı. Ağır denilecek ifadeler kullandı.

Elmas'ın söyledikleri madde madde şöyle:

- Naklen yayın havuzundan çıkarız

- Federasyon yönetimi çarpık

- Oyun adil oynanmıyor

- 5 maç üst üste operasyon yapıldı

- Galatasaray camiasını bölmek istediler

- TFF, çözümsüzlükten güç alıyor

- Kurullar değişsin

Her madde tek başına ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. En önemlisi yayın havuzu meselesi. Hatırlanacağı gibi daha önce de Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyu gündeme getirmişti. Yeni ihalenin koşullarını kendilerinin belirleyeceğini ve kulüplerin daha fazla gelir elde etmesi için formüller geliştireceklerini söylemişti.

Ancak naklen yayın havuzundan çıkarız ifadesi tam anlamıyla bir "tehdittir."

Bu tür bir açıklamayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da dile getirmişti. İki büyük kulübün aynı cümleleri kullanmasını federasyon elbette dikkate alacaktır.

Hakem hataları, yapılan haksızlıklar, standart olmayan kararlar bir yana asıl sorun ekonomidir. Döviz kurlarının yükselişi, kulüpleri görünenden daha fazla sıkıntıya sokmuştur. Yabancı futbolculara ve teknik adamlara yapılan ödemeler yüzde yüze yakın bir artış gösterdi. Zaten zar zor bütçe yapan kulüpler, yeni durum karşısında ne yapacaklarını bilemez hale geldi.

Bu nedenle tek çıkar yol olarak, yeni yayın ihalesinden daha fazla pay almak için çaba gösteriyorlar. Başkan Burak Elmas konuyu gündeme getirirken, öteki kulüpleri de yanında görmek istiyor doğal olarak.

Önümüzdeki günlerde bu sorun çok tartışılacaktır.

Elmas, kendi cephesinden bakıldığında sonuna kadar haklıdır. Haksızlığa sessiz kalması beklenemez.

Önemli olan bu sert çıkışa karşın federasyonun bir çıkış yolu bulması. Sıkça tartışılan, eleştirilen federasyon, kulüpleri toplayıp konuşma yolunu seçmeli. Gündeme gelen tüm sorunları masaya yatırmalı.

Kulüplerin mutsuzluğu dalga dalga yükselirse federasyon bunun altında kalır!…