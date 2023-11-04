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        Haberler Spor Futbol İbrahim Yıldız yazdı: Hakemlik iflas etti! - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Hakemlik iflas etti!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe - Hatayspor maçının yardımcı hakemi Kemal Yılmaz, bir pozisyonda orta hakeme penaltı konusunda yardım etmesi sonrası yaşananlar ve söz konusu müsabakadan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından herhangi bir karşılaşmaya atanmamasını yanlış bulduğunu belirterek, hakemliği bıraktığını açıkladı. Bu karar Türk futbolunda adeta bir deprem etkisi yaratırken, Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, hakem camiasında yaşananları kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:17
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        Hakemlik iflas etti!
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        Futbol dünyasında garip olaylar yaşanıyor.

        Maç sonu yapılan eleştirilerin çok üzerinde gelişmelere tanık oluyoruz.

        Bir hakem istifa ediyor.

        Bir hakemin eşi acayip ifşalarda bulunuyor.

        Bir kulüp başkanı 'Bu işin peşini bırakmayacağız' diyor.

        İzmir grubu diye bir ekibin hakemleri yönlendirdiği söyleniyor.

        Tüm bu yaşananlar ne yazık ki Türk hakemliğinin bir çöküş içerisinde olduğunun yansıması olarak ortaya çıkıyor.

        İstifa ve iddialar futbol ailesini derinden sarsarken, Futbol Federasyonu ne yapıyor?

        Sus pus, ses yok…

        Kemal Yılmaz... Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasının yan hakemiydi. Verdiği karar doğru olduğu için cezalandırılmış, o da bu duruma isyan ederek hakemliği bıraktığını açıkladı.

        Hakan Ceylan... Eşiyle boşanma aşamasında. Ceylan’ın eşi, yaşadıklarını ve tanık olduğu konuşmaları bir bir açıklarken sır perdesini de araladı.

        Çok konuşulan İzmir grubunun üzerindeki perdeyi kaldıran isim oldu.

        Kara para aklanıyor iddiası ise yenir yutulur gibi değil.

        Şimdi ne olacak sorusu herkesin kafasına takılıyor ister istemez.

        Adı geçen hakemler için herhangi bir yaptırım uygulanacak mı?

        Yoksa, hiçbir şey olmamış gibi devam mı edilecek?

        Futbolseverler takımlarının maçlarını izlerken hangi duygu ve düşünce içerisinde tribünde yer alacak?

        Sorular çok. Yara büyük. Tedavisi zor.

        Elbette, herkesin gözü kulağı Futbol Federasyonu'nda…

        Futbolun temiz olmasından sorumlu olan federasyon bundan kaçamaz.

        Elinden bir şey gelmiyorsa, devlet var. Devletin kurumları var.

        Dürüst, adaletli, vicdanlı insanlara ihtiyaç var. Hem de çok…

        KASIMPAŞA’NIN PENALTISI VERİLMEDİ!

        Şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

        Tam da iddiaların konuşulduğu, hakem dünyasının sarsıldığı günün akşamı.

        Maçın hakemi Arda Kardeşler’di. VAR’da ise Alper Ulusoy görevliydi.

        Galatasaray ilk yarı iyi oynasa da, ikinci yarı Kasımpaşa daha etkin bir oyun sergiledi. Hatta 3 gole izin vermeyen Muslera’nın yüksek performansı vardı.

        Arda Kardeşler, maçın hemen başında Torreira’nın Gökhan’a attığı dirseği görmezlikten geldi. Sarı kartı atladı.

        Abdülkerim’in Winck'i boynundan itip alaşağı ettiği pozisyonda iki oyuncuya da sarı kart vererek şirin gözükmeye çalıştı.

        Ziyech’in Mortadha’ya tekmesine göz yumdu.

        Dahası, Nelsson’un Gomis’i ceza sahasında önce diziyle, sonra elleriyle çekip indirmesine penaltı diyemedi. Dönen top gol oldu.

        Böylesine ağır bir gündemin akşamında Arda Kardeşler’in yönetimi tam da tuz kokmuş dedirtti…

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