Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray'ın futbol şansı yoktu! - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray'ın futbol şansı yoktu!

        Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk etti. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray'ın futbol şansı yoktu!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, 2 dakikada attığı 2 golle 2-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 2-2 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın Kopenhag maçını kaleme aldı.

        İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

        Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında aldığı bir puanla buruk bir sevinç yaşadı.

        Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmaya çok iyi başladı. Önde baskı, yüksek tempo ve coşkulu oyun her an gölün geleceği izlenimini verdi.

        İlk 25 dakika maç bitebilirdi.

        35.dakikada Kopenhag’ın attığı gole kadar, Galatasaray’ın girdiği pozisyonların tümü gol olabilecek anlardı.

        Icardi’nin karşı karşıya kaldığı ve Kerem’in direkten dönen şutu yüzde yüz gollük pozisyonlardı.

        İlk yarı Galatasaray’ın enerjik oyunu karşısında rakip takım top tutmakta ve oyun kurmakta zorlandı.

        Sahanın her yerinde uygulanan pres, mücadele gücü, kazanılan toplar taraftarı da coşkulu oyunun içine çekti.

        Şampiyonlar Ligi gibi bir maçta bu kadar çok pozisyon bulmak büyük başarıdır şüphesiz.

        Ancak, 6 net pozisyondan gol gelmeyişi doğal olarak takımın motivasyonu etkiledi.

        Yenilen gol sonrası telaş ve bir an önce golle buluşma isteği oyuncuların hata yapmalarına neden oldu.

        İlk 45 dakika Kopenhag’ın 1-0 galibiyeti ile bitse de, oyun olarak Galatasaray’ın büyük üstünlüğü vardı.

        Neredeyse her dakika gol olabilecek heyecanlı bir maç taraftarı da pozitif olarak kazanma adına yüreklendirdi.

        Yenilen gollerde Muslera’nın hatasının söz konusu olduğunu da belirtmekte yarar var.

        Özellikle ikinci golde kalesini terk etmesi usta kaleciye yakışmadı.

        İkinci yarıda Kopenhang’ın attığı gol sonrası, Okan Buruk zamanında hamleler yaptı.

        2-0’dan sonra, pes etmeyen Sarı-Kırmızılılar büyük bir istekle sonucu değiştirmek için müthiş bir mücadele sergiledi.

        Rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte, oyun üstünlüğü tamamen Galatasaray’ın eline geçti. Kanatlar iyi çalıştı. Kalabalık ve uzun boylu savunma dirense de, gollere engel olamadı.

        Tete, oyuna girdikten sonra takımın topu olumlu kullanma yüzdesi yükseldi.

        Boey’in attığı golün pasını veren Tete beraberlik golünü de atarak kalitesini gösterdi.

        2 dakika da atılan 2 gol, geri dönüş adına büyük reaksiyondu.

        Zor bir karşılaşmayı, yenik durumdan 2-2’ye getiren Sarı-Kırmızılılar aldıkları 1 puanla Şampiyonlar Ligi’nde iddialıyım mesajı verdi.

        Yeni transferler Ziyech dışında hazır olduklarını gösterdiler. Zaha az bir süre almasına karşın etkiliydi.

        Galatasaray, kendi sahasında kaçırdığı galibiyete ne kadar üzülse azdır. Bu kadar çok pozisyona rağmen 3 puanın kaçması biraz da şans olarak nitelenebilir.

        Elbette son vuruşların yetersizliği bunda bir etken. Yine de, sergilenen oyun ve kazanma arzusu üst düzeydeydi.

        Sarı-Kırmızılılar takım olarak tam not alırken, iki isim çok öne çıktı. Mertens ve Boey.

        Özellikle Boey, attığı gol dışında kazandığı toplar ve mücadeleden yılmayan enerjisi gecenin yıldızıydı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğluna gözaltı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğluna gözaltı
        Galatasaray'ın serisi 17 maça çıktı!
        Galatasaray'ın serisi 17 maça çıktı!
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Habertürk Anasayfa