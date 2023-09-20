İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray'ın futbol şansı yoktu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, 2 dakikada attığı 2 golle 2-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 2-2 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın Kopenhag maçını kaleme aldı.

İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında aldığı bir puanla buruk bir sevinç yaşadı.

Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmaya çok iyi başladı. Önde baskı, yüksek tempo ve coşkulu oyun her an gölün geleceği izlenimini verdi.

İlk 25 dakika maç bitebilirdi.

35.dakikada Kopenhag’ın attığı gole kadar, Galatasaray’ın girdiği pozisyonların tümü gol olabilecek anlardı.

Icardi’nin karşı karşıya kaldığı ve Kerem’in direkten dönen şutu yüzde yüz gollük pozisyonlardı.

İlk yarı Galatasaray’ın enerjik oyunu karşısında rakip takım top tutmakta ve oyun kurmakta zorlandı.

Sahanın her yerinde uygulanan pres, mücadele gücü, kazanılan toplar taraftarı da coşkulu oyunun içine çekti.

Şampiyonlar Ligi gibi bir maçta bu kadar çok pozisyon bulmak büyük başarıdır şüphesiz.

Ancak, 6 net pozisyondan gol gelmeyişi doğal olarak takımın motivasyonu etkiledi.

Yenilen gol sonrası telaş ve bir an önce golle buluşma isteği oyuncuların hata yapmalarına neden oldu.

İlk 45 dakika Kopenhag’ın 1-0 galibiyeti ile bitse de, oyun olarak Galatasaray’ın büyük üstünlüğü vardı.

Neredeyse her dakika gol olabilecek heyecanlı bir maç taraftarı da pozitif olarak kazanma adına yüreklendirdi.

Yenilen gollerde Muslera’nın hatasının söz konusu olduğunu da belirtmekte yarar var.

Özellikle ikinci golde kalesini terk etmesi usta kaleciye yakışmadı.

İkinci yarıda Kopenhang’ın attığı gol sonrası, Okan Buruk zamanında hamleler yaptı.

2-0’dan sonra, pes etmeyen Sarı-Kırmızılılar büyük bir istekle sonucu değiştirmek için müthiş bir mücadele sergiledi.

Rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte, oyun üstünlüğü tamamen Galatasaray’ın eline geçti. Kanatlar iyi çalıştı. Kalabalık ve uzun boylu savunma dirense de, gollere engel olamadı.

Tete, oyuna girdikten sonra takımın topu olumlu kullanma yüzdesi yükseldi.

Boey’in attığı golün pasını veren Tete beraberlik golünü de atarak kalitesini gösterdi.

2 dakika da atılan 2 gol, geri dönüş adına büyük reaksiyondu.

Zor bir karşılaşmayı, yenik durumdan 2-2’ye getiren Sarı-Kırmızılılar aldıkları 1 puanla Şampiyonlar Ligi’nde iddialıyım mesajı verdi.

Yeni transferler Ziyech dışında hazır olduklarını gösterdiler. Zaha az bir süre almasına karşın etkiliydi.

Galatasaray, kendi sahasında kaçırdığı galibiyete ne kadar üzülse azdır. Bu kadar çok pozisyona rağmen 3 puanın kaçması biraz da şans olarak nitelenebilir.

Elbette son vuruşların yetersizliği bunda bir etken. Yine de, sergilenen oyun ve kazanma arzusu üst düzeydeydi.

Sarı-Kırmızılılar takım olarak tam not alırken, iki isim çok öne çıktı. Mertens ve Boey.

Özellikle Boey, attığı gol dışında kazandığı toplar ve mücadeleden yılmayan enerjisi gecenin yıldızıydı.