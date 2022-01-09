Beşiktaş, 3 gün önce Katar’da 120 dakikalık bir maç oynadı. Süper Kupa’yı müzesine götüren Siyah-Beyazlılar 11 oyuncusundan yoksun olarak Rizespor karşısına çıktı.
Berabere biten karşılaşmayı izlemeyenlere şunu söylemeliyim. Harika bir maç kaçırdılar. Tempo, heyecan, mücadele bir yana karşılaşmayı güzelleştiren goller vardı.
Beşiktaş, maçı 4-5 golle kazanabilirdi. En az 7-8 net pozisyona girdiler. Rakibe pozisyon vermediler. Peki yedikleri 2 gol ne olacak diye soracak olursanız; Ersin’in hatası vardı diyebiliriz. Rizespor iki duran toptan golleri buldu. Birincisinde Ersin, yanlış zamanlama ile çıktı. Topa dokunamadı. İkincisinde topu elinden kaçırdı. Rizespor’a başka da pozisyon vermediler.
Batshuayi ve Güven herhalde hiçbir maçta bu kadar çok gol pozisyonu bulmamıştır. Biraz becerikli olsalar gol rekoru kırabilirlerdi.
Beşiktaş iyi oynadı. Alan savunması planı yerindeydi. Bugüne dek oynadıkları en iyi maçlarından birini izledik. Bu güzel oyun galibiyetle bitebilirdi.
43 kez ceza sahasında topla buluştular, 22 şut attılar. Bu sezon elde edilen en büyük istatistikti.
Ancak teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcısı tıpkı sahada olmayan oyuncular gibi Covid-19’a yakalanmıştı. Bir anlamda as oyuncuları yoktu. Teknik direktörü yoktu. Kadroya bakıldığında altyapıdan oluşan bir ekip vardı sahada. Kulübede oturan 4 oyuncu da yine altyapıdan gelmişti.
İşte Beşiktaş’ın en önemli farkını bir kez daha gördük. Özkaynak düzenini ülkemizde uygulayan ilk takım olmanın gururu vardı sahada. Ayrıca altyapı antrenörlerinin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Hastalanan antrenörler yerine yine altyapıdan gelen Halim Okta vardı yönetimde. Tüm zorluklara rağmen kadro seçimi, oyun stratejisi birçok teknik adamdan daha akılcı yönetim göstermesi başarının göstergesiydi.
Ya kadroda kimler vardı? Ersin, Rıdvan, Serdar, Necip, Emirhan. Kulübede 4 altyapı oyuncusunu da sayarsak 9 oyuncu özkaynak düzeninin eseriydi. Fulya’da yetişen bu isimler Beşiktaş’ın geleceği olduğu kadar, futbolumuzun da örnek alınması gereken uygulamasıdır.
Rizespor maçının kadrosu tarihe geçecektir. Unutulmamalıdır. Altyapıya inanmayanlar, gereksiz diyenler, boşa giden para diye bakanlar bir kez daha düşünmelidir…
Oyuna gelince; Necip’in bu takımın çimentosu olduğu bir gerçek. Ne yedek kalmayı sorun yaptı. Ne de sakatlanmayı. Her zaman hazır oldu. Sahada arkadaşlarını yönetti. Bir teknik adam gibi direktifler verdi. Onun da altyapıdan geldiğini bir kez daha vurgulayalım.
Bir başka isim ise Josef. Bu sezon müthiş bir oyun çıkarıyor. Hırsını, aklı ile birleştiren bir oyuncu. Beşiktaş’ın orta sahasını ayakta tutuyor.
17 YAŞINDA HARİKA BİR ÇOCUK
Antalya maçında kısa süre oynayan Emirhan İlkhan, Rize karşısında ilk kez 90 dakika forma giydi. Genç yaşına rağmen, oyunu okuyuşu, girişkenliği, teknik becerisi, basit oynaması ve yorulmayan fizik gücü ile “ben hazırım” mesajı verdi.
Emirhan bir gol attı. Penaltının oluşumunda rol oynadı. Bir kafa şutu direkten döndü. Bir şutunu kaleci çıkardı. Bunun yanı sıra golcülere yaptığı asistler vardı. Telaşlanmadı. Heyecan yapmadı. Gerçek yeri orta saha olmasına rağmen forvette verilen görevi eksiksiz yaptı.
Bu nedenle Emirhan, altyapının habercilerinden biridir. Fulya’daki arkadaşlarının yol açıcısıdır. Tıpkı kendinden önce forma giyenler gibi.
Beşiktaş yönetimi özkaynak düzenine daha fazla önem vermelidir. Antrenöründen oyuncularına dek. Büyük bir maden orada işleniyor. Parlatmak, mücevher haline getirmek sizin elinizde…
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