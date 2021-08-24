Futbol Federasyonu bu sezon için yabancı oyuncu kuralını 8+6 olarak belirledi. İlk 11’de 8 yabancı oyuncu yer alırken geri kalan 6 oyuncu yedek kulübesinde oturacak.
Kural açıklandığında ilk tepkiyi Kulüpler Birliği vermişti. Bu kararın yanlış olduğunu, kulüplerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söylediler. En azından, bu sezon için kuralın bu kadar katı olmamasını istediler. Gerekçe olarak da sözleşmesi olan oyuncular olduğunu, bunları kenarda oturtmanın ekonomik olmadığını öne sürdüler.
Federasyon her zaman olduğu gibi, kendi bildiğini okudu. Kulüplerin taleplerini hiç dikkate almadı.
Pandemi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan kulüpler, bu karar nedeniyle istedikleri gibi transfer yapamadılar. Kadrolarını yabancılardan arındırmakta zorluk yaşadılar. Hala da yaşıyorlar. Sözleşmesi olan futbolcuların çoğunluğu oturdukları yerden para kazanmayı kolaycılık olarak gördü. Bir kısmı kadroya girmeyi bile istemedi diyebiliriz. Nasıl olsa sözleşmeleri vardı. Oynasalar da oynamasalar da paralarını alıyorlardı.
Futbolcular açısından durum böyle. Birçoğu son durak olarak Türkiye’yi seçince, kenarda oturmaktan rahatsız olmadılar. Olmuyorlar da.
Asıl sorun, yanlış transfer politikasının hala yaşandığı.
Yöneticilerin kafalarına göre ya da menajerlerin yönlendirmesi ile yaptıkları saçma sapan transferler bugün ciddi bir sorun olarak karşımızda.
İşin bu yanı tartışılmalı. Hatta bir an önce düzeltilmeli. Az sayıda kulübün yaptığı gibi, daha gerçekçi ve genç oyuncuların alınması ilke edinilmeli.
Fakat tüm bu yanlışlıklar bir yana yaşanılan sorunları da göz ardı edemeyiz.
Süper Lig’in ikinci haftasını geride bıraktık. Pratikte yaşanılan yabancı oyuncu kuralının teknik adamları ciddi anlamda sıkıntıya soktuğunu gördük.
Sakatlanan ya da değiştirilmesi gereken oyuncu değişikliğinde yine kural gereği aynı sistem geçerli. Oyuncu değişikliklerinde yapılacak bir hata takımlara çok pahalıya mal olabilir. En az 3 yerli oyuncu ile maça başladığınız gibi bitirmeniz gerekiyor.
Sakatlık durumunda; eğer elinizde yerli oyuncu yoksa yandınız demektir. Değişiklik yapma şansınız yok.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sorunu cesaretle dile getirdi. Diğer teknik adamlarla da konuştuğumuzda kuralın ellerini kollarını bağladığını vurguladılar. Kulübede oturan yabancıları oynatamadıktan sonra bu transferler neden yapıldı anlamak zor.
Federasyon bu karardan vazgeçer mi? Hiç sanmıyorum. Ancak bir gerçek var ki tüm takımların işi çok zor. Oynatamadıkları yabancılara para vermeye devam edecekler, Dolar olarak Euro olarak. Kuruşun hesabı yapılırken boşa giden milyonlara üzülmemek elde değil.
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