Futbol Federasyonu bir süre önce Merkez Hakem Komitesi’nde radikal bir değişime gitti. Yeni bir başkan ve yenilenen yönetim kurulu ile yoğunlaşan şikayetlerin önüne geçmeyi hedefledi.

Değişime rağmen hakem hatalarının artması başta kulüpleri kaygılandırdı. Neredeyse tüm kulüplerden, “Eski tas eski hamam” eleştirileri geldi.

Futbolun tüm paydaşları sorunların giderilmesi için yapılması gerekenleri, çeşitli platformlarda dile getirdiler. Artan şikayetler üzerine Federasyon bugüne dek yapılmayan bir yönteme başvurdu. Kulüplerle birlikte hakemlik sistemini yeniden revize etmek için kollar sıvandı. İyi niyetli bu yaklaşım olumlu karşılandı. Amaç en azından sezonun ikinci yarısında sorunsuz bir lig yaşanması.

Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu yapısına yönelik değişiklikleri tespit etmek için Kulüpler Birliği ile ortaklaşa bir çalışma grubu kurdu. Bu kurulun çalışmalarına yön vermek için de kulüplerin görüşlerine başvurdu.

Avrupa’nın bazı ülkelerinde de denenen yöntemin bir benzeri, ortak çalışma grubu tarafından ele alındı. Kulüpler Birliği Vakfı, futbol kulüplerinin tamamına 10 sorudan oluşan bir yazı gönderdi. Kulüplerin vereceği yanıtlara göre, bir yol haritası çizilecek.

Bu çalışmanın yararlı olduğunu söyleyen kulüp yetkilileri, en azından dikkate alındıkları için mutlular. Sorulara verilen yanıtlar içerisinde en çok üzerinde durulan konu ise VAR sistemi oldu. Ortak görüş, VAR hakemliğinin uzmanlaşması yönünde. Maç yöneten hakemlerin VAR’da görev almaması ve kararlarda standart olması öncelikler arasında yer aldı.

Kulüplere gönderilen sorular şöyle:

1- Kulüplerin, hakemlerin/ yardımcı hakemlerin saha performansında geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri spesifik alanlar hangileridir?

2- Kulüplerin, hakemlerin fiziksel durumları (fitness) ve maç hazırlıkları hakkındaki izlenimi nelerdir?

3- Kulüplerin VAR’ın kullanımı hakkındaki görüşleri nelerdir? FİFA, IFAB VAR protokolü ve oyun kuralları sınırları içinde.

4- Kulüplerin Gözlemcilik Sistemi hakkındaki görüşleri nelerdir ve hangi yönden geliştirilebilir?

5- Kulüplerin, Türkiye’deki hakemlik sisteminin yapısı ile ilgili görüşleri nelerdir?

6- Hakem Gelişim Programı’nın önemi nedir?

7- Eski futbolcular hakemliğe daha fazla yönlendirilmeli veya cesaretlendirilmeli midir?

8- Kulüpler “hakemliğe başlatma (recruitment) ve “yeni hakemlerin desteklenmesi” konularında nasıl bir rol oynayabilir?

9- Kulüpler hakemlerin oyuncular, teknik adamlar, seyirciler ve medya içindeki saygınlığını artırabilmek için ne gibi önerilerde bulunabilirler?

10- Kulüpler, hakemliğin saygınlığını artırmak için, kendi özellerinde ne gibi spesifik aksiyonlar alabilirler?