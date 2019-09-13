Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Yıldırım Demirören döneminde yapılan büyük hata sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşa karşı 80 milyon dolarlık davayı kaybetmişti…

Federasyon'un anlı şanlı hukukçuları, bilemediğimiz nedenle eksik belge sunmuşlardı mahkemeye. Bu unutkanlığın bedeli ise ağır oldu. Zaten para sıkıntısı yaşayan kulüpler, şimdi bu faturayı da ödeyecekler…

Sezona başlarken yayıncı kuruluş ile yapılan pazarlıkları yakından izledik. Kulüpler Birliği’nin direnmesine karşın, Futbol Federasyonu maç yayınlarını elinde bulunduran Katarlı grubun taleplerini kabul etmişti. Yapılan indirim sonucu kulüplerin gelir hanesi eksiye düşmüştü doğal olarak…

Maçların yayını konusunda alternatif öneriler üzerine kafa yormak yerine, “beIN SPORTS’a mecburuz” havası yaratılmıştı. Sonuçta istenilen indirim kabul edildi…

Futbolseverler maçları izleme heyecanı yaşarken, kulüpler gelirlerinden olmanın hüznü ve çaresizliğini yaşıyorlar şimdi…

Kulüpleri üzen bir başka gelişme ise, TFF’nin yaptığı hatanın faturasının kulüplere kesilmesiydi… Futbolun “Nihat ağabeyi” konuyla ilgili olarak kulüp başkanlarına söz vermişti. “80 milyonluk fatura bu sezona yansıtılmayacak” diye… Öyle olmadığı anlaşıldı…

Kulüpler Birliği’nin son toplantısında konu gündeme geldiğinde, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil verilen sözün tutulmasını dile getirdi. Federasyon yetkililerinin “Böyle bir sözden haberleri olmadığını” söylemesi ise ilginçti…

Sonuçta, kaybedilen davanın faturasını bu sezon kulüpler ödeyecek! İlk taksit olan 77.800.000 TL’nin 2019-2020 sezonu Süper Lig Yayın Geliri Havuzundan kesildiği kulüplere açıklandı. Kesintinin yalnız Süper Lig kulüplerinden yapılması da ayrı bir tartışma yarattı…

BORCU OLMAYAN KULÜPLER CEZALANDIRILIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma ile kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırdı. Ekonomik durumları yerlerde sürünen birçok takım var. Giderleri, gelirlerinden çok daha fazla. Borcu, borçla kapatma yoluna gitmişler. Başta bankalardan kullanılan krediler olmak üzere birçok kişiye borç ödemeleri yapılamaz hale gelmiş. Hükümetin devreye girmesiyle birlikte sorunu çözmek için bankalar göreve çağrıldı…

Türkiye Futbol Federasyonu yeni lisans yönetmeliğini yayınlarken konuyu madde madde açıkladı. Mali tablolarını düzeltmeyenlere uygulanacak yaptırımlar hatırlatıldı… Buraya kadar her şey yerinde. En azından bundan sonra kulüpler borç batağına sokulmayacak, bir denetim mekanizması işleyecekti… Ancak bir ayrıntı var ki anlamak gerçekten zor. Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor, Gençlerbirliği gibi kulüplerin borcu yok. Bilançoları sağlam. Gelir-gider dengesi sağlanmış. Bakıldığında “Böyle kulüpler de var” diye sevinmek gerekiyor. Hatta bu kulüplerin yöneticileri övgüyü hak ediyor… Türkiye Futbol Federasyonu, iyi örnek olarak gösterilecek borcu olmayan kulüplere teşekkür edeceğine bakın ne yapıyor?

Bankalar Birliği yöneticileri, borçlu kulüplere yeni ödeme planı sunarken, borcu olmayan kulüplerin kredi taleplerine “Olmaz” yanıtı veriyor. Gerekçe, Futbol Federasyonu’ndan kendilerine gelen bilgiler ve önerilerin olduğu söyleniyor…

İkincisi ve daha vahimi temmuz ayında sattığınız futbolcudan gelen parayı “Bu sezon kullanamazsınız” dayatması ile kulüpleri hayal kırıklığına uğratıyor. Geçen sezon borcu olmayan, sezona borçsuz giren kulüpler neden bu parayı transferde ya da başka giderlerinde kullanamaz anlamak mümkün değil…

Üstelik borcu çok olan adı büyük kulüplere bu konuda olabildiğince hoşgörülü davranmak niye?

İyi ve doğru işlerin desteklenmesi hatta ödüllendirilmesi gerekirken, yapılan bu uygulamalar cezadan başka bir şey değil…



Şimdi futbolun ‘Nihat ağabeyi'ne soralım? Başkanı bulunduğunuz Federasyon’da yapılan bu akıl almaz işlemlerden haberiniz var mı?