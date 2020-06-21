Fenerbahçe kupaya veda ettikten sonra Kasımpaşa'ya da yenilerek kötü gidişi sürdürdü.

Aslında, karşılaşmada topa dah çok hakim olan taraf sarı-lacivertlilerdi.

Rakip ceza alanına top getirmede zorlanmadılar. İkili mücadele üstünlüğü de iyiydi.

Fakat, maça asılma, oyundan kopmamak ve iyi niyet skora yansımadı. Bunun tek nedeni kaliteydi. Gol pozisyonu üretmede ciddi sorunları var.

Sahaya çıkan kadroda tartışılır. Gole yakın olan iyi şutlar atan Mehmet Ekici'nin ilk 11'de olmayışını yadırgadık açıkçası.

Bir başka dikkat çeken sorun ise Vedat Muric'in çok formsuz oluşu. Topları ezdi. Beklenilenin çok altında bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısına bakıldığında maçı kazanacak taraf Fenerbahçe gözüküyordu.

Ozan'ın direkten dönen topu maçın dönüm noktası oldu.

Kasımpaşa'ya gelince, iyi bir taktik izlediler. Topu daha çok rakibe bırakıp sağlam ve disiplinli bir savunma yaptılar.

Kontra toplarla sonuca gitme düşüncelerini gerçekleştirdiler. İkinci yarının başında ve son dakikalarda gelen iki gol Kasımpaşa'yı rahatlattı.

Ligde 6 haftadır yenilmeyen Kasımpaşa aldığı 3 puanla düşme korkusunu üzerinden attı diyebiliriz. Kalan 6 haftada bu çıkışı sürdürmeleri mümkün.

Oyuna sonradan giren oyuncular içerisinde Yusuf daha gayretliydi. Uzun süre sakatlık sorunu yasayan Pavelka ise fiziksel olarak hazır değil.

Kasımpaşa orta sahayı bu denli boş bırakmamalı. Oyun savunma ile rakip forvet arasında oynanırsa sonuçları kötü olur.

Bir başka sorun ise atağa yavaş çıkmaları. Kaleci Ramazan'ın yaptığı önemli kurtarışlar da unutulmamalı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus skoru etkileyecek iki karar verdi. VAR'ın uyarısı ile geri adım attı.

Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı ve Fenerbahçe'nin attığı gol iptal edildi. İki karar da tartışmaya açık gri kararlardı.