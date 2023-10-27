İbrahim Yıldız: İrfan Can Kahveci farkı

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Fenerbahçe, Bulgaristan’ın Ludogorets takımını İstanbul’da 3-1 yenerek 18'de 18 yaptı.

İsmail Kartal yönetiminde kazanma alışkanlığını sürdüren Sarı-Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi’nde grup birinciliğini sürdürdü.

Karşılaşma öncesi yapılan yorumlar kolay bir maç olacağı yönündeydi. Bulgaristan takımının ekonomik gücü ve kadro kalitesi Fenerbahçe’nin çok altındaydı.

Maç başladığında izleyenlerin kafası karıştığı gibi, yapılan öngörülerin ne kadar tutarsız olduğu anlaşıldı.

Öncelikle Ludogorets takımı dersini iyi çalışmış. Fenerbahçe’yi iyi analiz etmişler.

Alan ve adam savunmasını çok iyi yaptılar. Uzun toplar ile pozisyon bulmaya çalıştılar.

Zaman, zaman bu taktiklerinde başarılı oldular. Sarı-Lacivertlilerin ceza sahasına rahat geldiler. Gol hamleleri vardı.

Önemli fırsatları harcadılar.

İsmail Kartal ve öğrencileri rakiplerini küçümsemişti açıkçası.

Karşılarında bu kadar diri, dirençli ve iyi organize olan bir takım beklemiyorlardı.

Özellikle orta alan top kapma, mücadeleyi kazanma, iyi pas yapma gibi beklenilen performansı gösteremedi.

Crespo, Zajc ve Fred kötü bir maç çıkardı. Bu üçlü üretime katkı yapmayınca, iş bireysel beceriye kaldı.

İlk yarının bitimine dakikalar kala, Bastshuayi’nin attığı gol tam anlamıyla bir can simidi gibi imdada yetişti.

İkinci yarının hemen başında Zajc skoru 2-0 yapınca taraftar rahat bir nefes aldı.

Ancak, Becao’nun kendi kalesine attığı golle birlikte yine sıkıntılı anlar ve endişe yaşandı.

İsmail Kartal, zamanında yaptığı hamleler ile maçı çevirmeyi başardı.

Bu sezon Fenerbahçe’nin en büyük kozlarından biri olan İrfan Can oyuna girdikten sonra takıma hayat suyu gibi geldi.

Kaptığı topları harika paslar ile süsledi. Resmen oyunu değiştiren isim oldu. Klasına ve tecrübesine yakışır bir oyun çıkardı.

Sahanın oyun olarak başarısız ismi Zajc attığı iki golle dikkat çekerken, orta alanda yapılan pas hataları yadırgandı doğal olarak.

Fenerbahçe takımı baskı karşısında çabuk bozulan bir yapıya sahip. Fazlaca pas hatası oyundan düşmelerine neden oluyor.

Çok güçlü olmayan bir takım karşısında istenilen oyunu sergileyemeyişleri gelecek maçlar adına tehlike işaretidir.

Alınan sonuç ne kadar değerli ve güzelse oyun olarak vasatın üzerine çıkamadılar. Oyun kurmakta zorlandılar. Bekleri ileriye çıkaramadılar. Şut sayısı yetersizdi.

Temposuz, dağınık ve yavaş oynamalarının nedenini teknik ekip analiz edecektir elbette.

Her şeye rağmen grupta birinci sıraya yükselmeleri ve alınan sonuç olumsuzlukları örttü…