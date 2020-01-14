Ziraat Türkiye Kupası’nda lig sonuncusu Kayserispor ‘la karşılaşan Fenerbahçe gol atma becerisini gösteremedi…

Teknik direktör Ersun Yanal hasta olduğu için takımın başında değildi. Sahaya çıkan ilk 11 yedeklerden oluşan bir kadro olarak sahadaydı. Fenerbahçe taraftarının ve teknik kadronun beklediğinin aksine yedek isimler istenilen performanstan çok uzaktılar. Sahaya kaptan olarak çıkan Alper, Mevlüt, Tolga ve Tolgay’ın neden yedek kaldığını gördük. Heyecanlarını ortaya koysalar da, oyun olarak çok vasattılar.

İlk 45 dakika Fenerbahçe acemiler takımı gibiydi. Hazırlık döneminin özellikle bu oyunculara fazla bir şey katmadığı anlaşılıyor. Saha dizilişi de ilginçti. Forvet olarak bilinen Deniz bu kez sol bek görevi üstlenmişti. Dolayısıyla bu görevi yapamadı. Yapmasını beklemek de hayalcilikten başka bir şey değildi aslında…

ORTA SAHA VASATIN ALTINDAYDI

İlk yarı tek bir şut atamayan ve pozisyon bulamayan Sarı-Lacivertliler topla çok oynamasına karşın üretme sorunu yaşadı. Bunda temel sorun orta saha oyuncularının etkisiz kalmasıydı. Tolgay bu oyunu ile sezonun ikinci yarısında çok zor forma şansı bulur. Yine Mevlüt, “Ben bu takımın oyuncusu değilim “ dercesine vasatın üzerine çıkamadı…

Bir tek Ferdi çabaladı. İyi paslar verdi. Topla oynamak yerine topu oynatmayı düşünen bir oyuncu. Biraz daha özgüveni olsa daha başarılı olacağı ortada. Tek top yapmayı ve hızlı oynamayı seven bir oyuncu. Ancak, arkadaşları aynı düşüncede olmayınca, ataklar sürekli ya geriye ya da yana dönüştü…



İKİNCİ YARI DAHA ETKİNDİLER

İkinci yarı Kruse, Gutavo ve Vedat Muriç’in sahada yer almasıyla görüntü değişti. İlk yarı pozisyona girmekte zorlanan Fenerbahçe bu kez daha fazla rakip ceza sahasındaydı. Üst üste atılan şutlar izledik. Ancak, son vuruşların kötü oluşu golü getirmedi…

Tempo ve mücadele olarak her iki takımda limitlerini zorladı. Kayserispor ilk yarı yüksek tempo ile oynadı. İkinci yarı aynı tempoyu sürdüremediler. Oyundan düştüler. Sarı-Lacivertli ekip karşılarındaki zayıf rakibe karşın gol atmaktaki becerisini gösteremeyince kupanın ilk maçı golsüz sonuçlandı…

Bu maç özelinde değerlendirme yapmak gerekirse, Fenerbahçe ikinci yarı için ışık vermedi diyebiliriz. Öncelikle çok ağır oynuyorlar. Fazla topla oynama ve kenar orta sorunu yaşıyorlar. Orta sahanın hazırlık pas yapma eksikliği söz konusu…

Ayrıca, rakip baskı kurduğunda telaşlanmaları artık klasik hale geldi. Genel olarak uyumsuzluk söz konusu. Antalya kampının yorucu geçtiğini varsaysak da, düşme potasında ki bir takıma karşı daha iyi bir oyun bekleniyordu.

Şampiyonluk iddiası olan takımın performansını beğenmek mümkün değil…

GENÇ EMRE GELECEĞİN YILDIZI OLACAK

Kayserispor yeni teknik direktörü Prosinecki ile daha mücadeleci bir yapıya kavuşmuş. Bir de, genç Emre’den söz etmek gerekirse, geleceğin yıldız adayı diyebiliriz. Çocuk denilecek bir yaşta karşısındaki tecrübeli oyuncularla başa baş bir oyun çıkardı. Topu oyuna sokuşu, rakiplerini geçişi ve fizik gücü şaşırtıcı diyebileceğimiz bir olgunlukta…