Her iki takım için önemli bir maçtı. Avrupa'da kötü sınav vermişlerdi. Taraftarlarını mutlu etmek için kazanmak istiyorlardı. Kendi seyircisi önünde Beşiktaş daha şanslıydı. Bu avantajını kullanmak istiyordu. Abdullah Avcı, son Braga maçının kadrosunda yer alan Necip, Boyd, Ljajic, Güven ve Oğuzhan’ı yedek kulübesine çekmişti…

Gökhan, Roca, Diaby, Atiba, Lens’in sahada olması Siyah-Beyazlılara güven verdi elbette. Yine de sol açık sorunu sürüyor. Caner, yokluktan bu hatta oynadı…

Beşiktaş özelinde bakıldığında, Galatasaray’dan daha diri ve istekliydi. Maçın tamamında daha çok pozisyon buldular. Son vuruş kalitesi olsa farklı kazanabilirlerdi. İlk yarı çok acemice top kayıpları vardı. Savunma neredeyse hata yapmadı diyebiliriz. Rebocho, Vida ve Umut yıldızlaştılar. Umut, birçok pozisyonu ezmesine karşın harika bir gol attı. Caner’in ortaladığı topa uçarak vurduğu kafa şutunun ağlara gitmesi, Beşiktaşlıların 'Umut'u oldu gelecek adına. Burak’ın olmadığı bir maçta genç golcü görevini yaptı…

Abdullah Avcı, taraftarla bir türlü barışamıyor. Galatasaray maçı belki de Avcı’nın takımın başında kalış süresini uzattı denilebilir. İdeal bir kadroyu kurduğunda daha iyi sonuçlar alacağı ortada…

Her şeye karşın, iki takımın ortaya koyduğu oyun kalite olarak alt seviyelerdeydi. Bu kadar yabancı oyuncunun sahada olması futbol adına fazla bir şey vermedi. Yerli futbolcuların forma giydiklerinde neler yapacağına tanık olduk. Abdullah Avcı, Braga maçında görev verdiği Kartal’ı bu maçta da oynatabilirdi. Kendini o maçta kanıtlamıştı Kartal…

Kaybetme korkusu, bazen teknik adamları cesaretlendiriyor. Korku nedeniyle daha tecrübeli futbolcularla sahaya çıkıyorlar…

Beşiktaş’ın aldığı galibiyet taraftarı çok sevindirdi şüphesiz. Bir başka sevinen ise yeni başkan Ahmet Nur Çebi ve Avcı oldu…

GALATASARAY ORTA ALANI ÇALIŞMIYOR

Galatasaray’da sorun çok. Belhanda bir türlü kendine gelemedi. Sürekli performans sorunu gündemde. Taraftar bu oyuncudan umudunu kesmiş gibi. Maç öncesi bunu bir kez daha gördük. Lemina, Belhanda, Feghouli’nin kötü oyunu Galatasaray’ın istediği sonucu alamayışında ki en büyük etkendi. Üçü de çok kötü oynadılar. Pas organizasyonu olmayınca pozisyon üretmekte zorlandı Sarı-Kırmızılılar. Orta saha çalışmayınca Beşiktaş forvetine fazlaca pozisyon verdiler. İkinci yarı Galatasaray oyunu tamamen bıraktı diyebiliriz. Fizik gücü zayıftı. İleri oynama yerine daha çok yana oynadılar. Her iki bek ise ataklarda yoktular. Babel fazla kenarda kaldı. Andone ise kayboldu gitti. Attığı şut, isabet ve orta istatistikleri de kötüydü Sarı-Kırmızılıların. Beşiktaş, kazanmayı daha çok isteyen ve mücadele eden bir takımdı…

Fatih Terim bu maçtan sonra nasıl bir karar alır bilemeyiz. Ancak, eldeki kadro ortada. Yine de, Adem ve Emre Mor daha fazla dakika alabilirdi. Bir başka dikkat çeken not ise futbolcuların, Emre Mor’a top verme niyetlerinin olmadığıydı. Oyuna girdikten sonra bir çok pozisyonda topu istemesine rağmen pas alamadı. İlginç bir durum…