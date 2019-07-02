02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maç yayınları bugün masaya yatırılıyor...
Büyük pazarlık var...
Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu ve BeIN şirketi yeni koşulları değerlendirecekler...
Dekoder satışlarının artmaması, reklam gelirlerinin düşmesi, en önemlisi Süper Lig maçlarının başka ülkelere satılamayışı gerekçe olarak sunulacak yayıncı kuruluş adına...
Bilindiği gibi, 2016 yılında yapılan ihaleyi kazanan Katar şirketi 2022’ye kadar maçların yayın hakkını almıştı. Her sezon için 500 milyon Dolar artı KDV vermeyi kabul eden şirket, kuru en son 3.90’a sabitlemişti...
Paranın yarısını döviz cinsinden, yarısını ise TL olarak ödeyen BeIN şirketi, bugün yapılacak toplantıda yüzde 35’lik bir indirim talep edecek...
Şimdilik bilinen bu teklifin artçı depremleri olacağı da öne sürülüyor. Hatta ihalenin şartları, teminatları ve süresi bir yana asıl tehlike “çekiliyoruz” restinin masaya geleceği şeklinde...
Bu anlamda tarihi bir toplantı söz konusu...
Şartları değiştirmek isteyen Katarlı yetkililerin taleplerini kulüplerin kabul etmesi şu aşamada mümkün gözükmüyor.
Kulüpler en büyük gelir kalemi olan yayın hakkı koşullarından vazgeçmek istemiyorlar doğal olarak...
Futbol Federasyonu yeni Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede, “kulüplerin hakkını sonuna kadar koruyacağını“ söyledi...
Başkan Özdemir, bir yandan da BeIN yetkililerini ikna etmeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları göz önüne alarak her iki tarafı orta noktada buluşturmak amacında. Yine de bugün yapılacak toplantıda bir sonuç çıkmayabilir.
Asıl sorun da kimsenin bir B planı olmaması. Konuyla ilgili görüştüğümüz kulüp yetkililerinin “gerekirse maç yayınlarını Kulüpler Birliği olarak yaparız” görüşünde birleşmeleri, kurulacak bir şirketin bu yayını yapabilirliği de tartışılacak elbette.
Ya da BeIN tüm teminatlarını yakarak çekilirse bir başka alternatif TRT’nin maçları yayınlaması şeklinde. TRT’nin bu tür bir yükümlülüğe girip girmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
Oldukça zor bir gün yaşanacak. Pazarlık nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Gördüğümüz kadarıyla bugün masaya gelecek teklif kulüpleri mutlu etmeyecek şüphesiz.
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