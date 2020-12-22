Takımların işi oldukça zor. Salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Futbolcular da bizim gibi kaygı içindeler.

Buna rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar.

Fikstürün sıkışık olması, 3-4 günde yapılan maçlar elbette zor. Bu nedenle geniş kadroya sahip olan takımlar daha avantajlı.

Sakatlık ve pozitif vakaların artışı herkesin en önemli sorunu. Göztepe, Galatasaray karşısına tam da bu nedenlerden dolayı eksik çıktı. Buna rağmen 90 dakika iyi futbol oynadılar. Önemli pozisyonlar yakaladılar. Son vuruşları kötüydü. Tek umutları Halil'di. Bir tek Halil ile olmayacağı ortada. Yalçın ile Soner ikilisini de unutmayalım. Genç ikili takıma büyük katkı sağlıyor.

Galatasaray'a gelince, kendi sahasında olmanın verdiği özgüvenle oynadılar. Fatih Terim'in cezası nedeniyle olmadığı bir maçta galibiyet almaları önemliydi.

Bir başka dikkat çeken detay ise, Arda Turan'ın eleştirilerden ders çıkardığının anlaşılması oldu. Diğer maçlara oranla daha istekli ve yönlendiriciydi. Attığı gol kendi adına büyük moral oldu. Biraz daha çabuk oyun ritmi kazanırsa katkısı büyük olur.



Galatasaray orta alanda çok pas yaparak rakibin direncini kırdı. Kolay pozisyon buldular. Galibiyeti hak eden bir oyun sergilediler.

Tek sorun golcü Diagne'nin kötü bir maç çıkarması oldu. Fazla çakılı oynuyor. Hareketsiz. Top tutma, duvar olma, servis yapma sıkıntısı var. Boşa kaçıp rakip arkasına sarkan bir özelliği yok. Böyle olunca fırsat bulamadı.

Bu nedenle oyundan çıkarıldı. Galatasaray'ın iyi bir golcüye ihtiyacı var.

Bu hafta Trabzonspor maçı ciddi bir sınav olacak. Abdullah Avcı ile bir ivme kazanan Trabzonspor, zirve için kazanmak zorunda. Futbolseverleri iyi bir maç bekliyor.

Dinlenme süresinin az olduğu arka arkaya maçlarda, ayakta kalan her zaman bir adım önde olur.

ÖZKAN SÜMER BÜYÜK İSİMDİ

Futbol dünyası çok önemli bir ismi kaybetti.

Trabzonspor'da futbol oynayan, antrenörlük ve başkanlık yapan, milli takım ve Galatasaray'ı çalıştıran Özkan hoca yaşama veda etti.

Futbola, gençlere büyük emeği geçti. Kendi doğruları olan dürüst bir spor adamıydı.

Tanıyanlar, onunla çalışanlar çok şanslıydı bence.

Özkan hocayı unutmayacağız.