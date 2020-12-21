Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor’un yenildiği haftanın en kazançlı takımı oldu. Sezona iyi başlayamayan, sallanan, ne yapacağı belli olmayan Siyah-Beyazlılar “Ben de bu yarışta varım” diyerek gücünü gösterdi.

Puanını 22’ye çıkaran Beşiktaş, zirvede 4. sıraya yerleşti. Bundan sonra şampiyonluk hesapları yapılarken, Siyah-Beyazlıları en başa yazmakta yarar var.

Ligin en çok gol atan takımı olan Beşiktaş, ilginçtir en çok gol yiyen takımlar içerisinde. Buna rağmen oyun şablonu oturmuş görüntüsü ile takım olduğunu anlıyoruz.

Sergen Yalçın, ideal kadrosunu oluşturmuş. Vida’yı kenarda bekletip daha iyi olması için cezayla motive etmeyi başardı. Erzurum karşısında ilk 11’de oynayan Vida, daha dikkatli ve mücadeleciydi. Üstelik attığı gol kolay kolay unutulmayacak. Ancak çok klas golcülerin yapabileceği bir teknikle topu ağlara gönderirken haftanın vuruşunu da gerçekleştirdi.

Şunu belirtmeliyiz ki, attığı goldeki vuruş kadar topu takip edişi ve hamlesi de bir o kadar güzeldi.

Alanyaspor karşısında kötü oynayan ve yenilen Beşiktaş için Erzurum maçı çok önemliydi. Kazanmak zorundaydılar. Hedef için bu galibiyete ihtiyaçları vardı. Bunu başardılar. Oyuncuların genel olarak performansı çok iyiydi.

Bundan sonraki 5 maç Beşiktaş adına kolay gibi gözüküyor. Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Rize ve Hatay karşılaşmaları Beşiktaş’ın şampiyonluk serüvenini belirleyecek. Rakiplerinin daha zor maçları göze alındığında Beşiktaş daha şanslı diyebiliriz.



Erzurum karşılaşmasının ilk yarısı yavan geçti. Pozisyon bulmakta zorlandılar. Bunun temel nedeni rakip takımın sert ve disiplinli bir savunma yapmasıydı. Baskılı oynamasına rağmen gol şansı bulamadı Beşiktaş. Ancak ikinci yarı bambaşka bir takım vardı sahada.

Penaltı golüyle birlikte Erzurumspor kilidi de açılmış oldu. Ardından gelen goller, hatta 11 dakikaya sığdırılan 4 gol vardı.

Erzurumspor ilk gol sonrası daha ileri çıkmak isteyince Beşiktaş’ın işi kolaylaştı. Yakaladıkları topları çok hızlı oyuna soktular. Çabuk oyun gol şansı olarak geldi. Pozisyonları iyi değerlendirdiler.

Kazanılan bir maç dışında dikkat çeken detaylar da vardı. Öncelikle iki genç oyuncudan söz etmek gerekir. Kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan her geçen gün üstüne koyarak devam ediyorlar. Ersin iki önemli kurtarışa imza atarken, Rıdvan yalnız savunma değil ataklara çıkarak takımına büyük katkı sağladı. Çabuk oynayan, seri karar veren ve pas hatası yapmayan Rıdvan şu an ligdeki en iyi sol bek olarak adından söz ettiriyor.

Necip için söylenecek fazla bir şey yok. Bildiğimiz Necip. Stoper, orta saha, sağ bek. Nereye koyarsanız koyun en iyisini yapıyor. Yarattığı penaltı maçın seyrini değiştirdi.

Erzurumspor galibiyeti, takım oyununun ürünüydü mutlak. Ancak, orta sahanın çok etkin olduğunu gördük. Atiba ile Mensah forvete yaptıkları katkı ile takımın hücum gücünü yükselttiler. Beşiktaş adına en büyük avantaj iki oyuncunun çok formda olması. Bir başka ayrıntı ise atletik oyunculara sahip olması.

Golcü Aboubakar, yine ustalığını gösterdi. Topu yönlendirmesi, adam eksiltmesi, fizik gücünün yüksek oluşu ve toplara iyi vuruşu bu oyuncuyu öne çıkarıyor. Şu anda attığı gollerle krallık yarışının ilk sırasında oluşu kalitesini ortaya koyuyor.

Beşiktaş, takım olma özelliğini kazanmış. Oyuncuların bireysel becerisi elbette çok önemli. Bunun yanı sıra oyundan kopmama, sonuna dek mücadele ve kazanma bilincinin içselleştirmesi Siyah-Beyazlıların en büyük kazanımı.

Gelecek ne gösterir bilinmez. Fakat, Beşiktaş rakiplerine göre var olan potansiyelini daha net olarak ortaya çıkardı. Güçlü oyun diyebileceğimiz performansları yukarı doğru ivme kazandı…