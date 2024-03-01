İbrahim Tatlıses şakasına ölüm tehdidi

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Komedyenlik kariyerine yeni başlayan Özkan Çelik'in yersiz şakası, başına dert açtı. Çelik, sahneye çıktığı mekânda İbrahim Tatlıses'in 2011'de düzenlenen silahlı saldırıda vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili bir şaka yaptı. Ardından bu şakanın vidosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in hayranları, yorumlarıyla Özkan Çelik'e tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şöyle;

• "Gülmeyi bırak tebessüm etmeyi aklımdan geçiremedim. Herkes yapmamalı bu işi."

• "Komik değil... İyi ki de ölmemiş dünyanın en büyük sesi. Elbette hepimiz öleceğiz lakin bu konu üzerinden bu espri çok saçma olmuş."

• "Bunu komediye alet etmek çok utanç verici bir durum."

• "Bence yanlış olmuş... Ne olursa olsun bu bir cinayet teşebbüsüdür... Gülmek, eğlenmek olmaz."

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HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK Özkan Çelik'e gösterilen tepkiler sosyal medya paylaşımlarıyla kalmadı. Çelik, kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri de aldı. Özkan Çelik, tehditleriyle ilgili hukuki süreç başlatmak için girişimde bulundu.

İBRAHİM TATLISES AĞIR YARALANMIŞTI İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de 'İbo Show' programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.