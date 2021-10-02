Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 2 Ekim konuklarından biri de Dilan Çıtak oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı turistler tarafından saldırıya uğramasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak hakkında merak edilenler

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Babası gibi müzik yolundan ilerleyen Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik eğitimine 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başlayan Dilan Çıtak eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı.

Sonrasında kemanı bırakan Dilan Çıtak piyano çalmaya devam etti. Okul hayatı boyunca müzikallerde ve korolarda yer alan Dilan Çıtak, caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

Dilan Çıtak, 2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapan Dilan Çıtak, kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak'ın annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşayan Işıl Çıtak'tır.