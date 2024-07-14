İbrahim Tatlıses'in ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in operasyon sonrası, ilk görüntüsü ortaya çıktı. Tatlıses'i ziyaret eden Erol Köse, şarkıcıyı ziyaret ettirdiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı
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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserden bir gün sonra ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in operasyonu başarılı geçti.
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Kalp damarında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Tatlıses'e önce anjiyo yapıldı, daha sonra 2.5 saat süren operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi.
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72 yaşındaki Tatlıses'i ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler arasında yer alan isimlerden biri olan Erol Köse, İbrahim Tatlıses'in operasyon sonrası görüntüsünü yayımladı.
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KALP KRİZİNDEN KURTULDU
Erol Köse, İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı; "Anjiyo ve stent takılma işlemim yapıldı."
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"TABURCU OLACAK"
Öte yandan Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i ziyarete gitmişti. Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile birlikte hastane çıkışında soruları yanıtlayan Avşar; "Her şey çok güzel. İbrahim, çok güzel espriler patlatıyor. Ahmet ile de barıştıklarına çok sevindim. Ahmet de bence çok mutlu huzurlu. İbrahim de mutlu... Oğlu, kızı yanında. Pazartesi taburcu olacak inşallah" demişti.
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"TAMAMEN SAĞLAM"
Hülya Avşar, "Hastaneden çıkınca yeni bir İbrahim Tatlıses olur mu?" sorusu üzerine; "Hemen evlilik gibi bir şeyler yapar o... Ondan başka bir şey beklenmez çünkü. Tamamen de sağlam artık hayırlısı" diye espri yapmıştı.
Hülya Avşar, "Aday hakkında bilginiz var mı?" sorusuna "Saklıyor, artık hızına yetişemiyorum" demişti.
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