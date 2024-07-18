İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyattan sonra konser verecek
Kalp kapakçığı ameliyatı olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği operasyondan 8 gün sonra konser verecek
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72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserden bir gün sonra, kalp kapakçığı ameliyatı geçirerek sevenlerine büyük korku yaşatmıştı.
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Ünlü şarkıcı, taburcu olduktan sadece 5 gün sonra tekrardan sahneye döneceğini sosyal medya hesabından açıklayarak, sevenlerine müjdeyi verdi.
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Tatlıses, yaptığı o sosyal medya paylaşımında; "Cumartesi günü tüm sevenlerimi Yalıkavak'a bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla." şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: İHA, Instagram
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