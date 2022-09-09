Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önündeki konser alanı, saatler öncesinden doldu.
Tatlıses, Muğla konserinin ardından Manisa’da da ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi. Performansıyla beğeni toplayan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı.
"GECE HASTANEDEN KAÇTIM!"
Tatlıses, "Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım; bir telefon... Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı arıyor...' Dedim; 'Allah Allah nereden duymuş...' Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki ‘Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. 'Allah ikinizden de razı olsun' dedim. Bana en büyük moral oldu. Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım? Yatakları dar ağabey, 1 metre... Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım... Allah Allah, nasıl yatacağım? Hindi gibi oldum, kaçtım, 'Direkt eve!' dedi." şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Instagram
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