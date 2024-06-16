İbrahim Tatlıses: Bu üçü bana kötülük etti, bayramı göremedi

İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta; "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin"

Tatlıses, paylaşımına "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını da ekledi.