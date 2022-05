Dünya ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, 29 Haziran’da Pozitif ve Pasión Turca iş birliğiyle Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

Yayımladığı birçok tekli ve albümle müzik listelerinde başı çeken Maalouf; Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı sahneyi paylaştı.

Gerçekleştirdiği her konserinde dinleyicilerine yenilikler sunan trompet virtüözü; caz, rap, dünya ve Orta Doğu müzik türleri arasında gezinen sound’uyla ve kariyeri boyunca oluşturduğu kendine has stiliyle 29 Haziran akşamı Parkorman’da sevenleriyle buluşacak. 16. albümü “Capacity to Love” turnesi kapsamında yeni parçalarını da dinleyicilerinin beğenisine sunacak.