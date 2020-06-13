HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay ile birlikte Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı. Baba-kız buluşması yapan ikili, yürüyüş yaptıktan sonra yemek yedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kutluay, bu sezon son bulan basketbol sezonunun gelecek yıl aynı kalitede olup olmayacağı ile ilgili, "Umarım" olur dedi.