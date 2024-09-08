İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yürüyüşte

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; uzun yıllar bir dargın bir barışık ilişki yaşayan emekli milli basketbolcu İbrahim Kutlay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, sabahın erken saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdı.

Kutluay ile Sponza, köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptı. Basın mensuplarına "Günaydın" demekle yetinen çift, daha sonra gözlerden kayboldu.